Licencias médicas de funcionarios públicos que salieron del país costaron 28 millones de dólares y promediaron 18 días

05 mar. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) reveló que las 35.585 licencias médicas de funcionarios públicos cuestionadas por la Contraloría tuvieron un costo de $28 millones de dólares y promediaron 17,7 días de permiso.

18 días en promedio

A través de una solicitud efectuada por Ley de Transparencia, la Suseso entregó a La Tercera mayores detalles sobre el Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría.

La institución aclaró que "no es posible determinar cuántos días de licencia se solicitaron específicamente para salir del país", ya que "la información disponible corresponde a las licencias médicas cuyo período de reposo coincidió con alguna entrada o salida del país".

Agregó que "no contamos con información sobre la duración del viaje ni sobre cuántos días del reposo fueron efectivamente utilizados para viajar", por lo que durante el reposo consignado en la licencia, "la persona pudo haber salido del país por uno o más días, por todo el período de la licencia o incluso por un lapso mayor".

Además, hay diferencias en el promedio según el seguro de salud. En el caso de los 17.181 trabajadores afiliados a Fonasa que viajaron al exterior y que registraron 24.588 licencias, los días promedio otorgados fueron 18,2, mientras que los días promedio autorizados totalizaron 17,3.

En paralelo, los 7.898 trabajadores afiliados a isapres que registraron 10.997 licencias anotaron 16,5 días promedios otorgados y 14,5 días promedio autorizados.

Licencias médicas tuvieron un costo de 28 mil millones de dólares

En base a esta información, la economista de Horizontal, Soledad Hormazábal, hizo el cálculo sobre cuánto fue el gasto total en Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) por las licencias en cuestión, y calculó que sería de unos $25.035 millones (alrededor de US$28 millones).

"De ellos, $6.826 millones (US$8 millones) son de isapre (el sector público podría haber solicitado ese dinero a las isapres) y $18.209 (US$20 millones) de Fonasa", comentó.

Del total de licencias médicas que detectó Contraloría, la gran mayoría fue emitida por el diagnóstico de trastornos mentales (19.369), representando un 54%.

En este diagnóstico la proporción es mayor en Fonasa que en isapres, ya que en el asegurador público representaron un 57%, mientras que en los trabajadores afiliados a isapres fueron el 48%.

El segundo principal diagnóstico por el que se otorgaron estas licencias fue por patologías musculoesqueléticas (4.943), pues representaron un 14% del total. Y en tercer lugar se ubicaron las enfermedades respiratorias (2.485), con un 7%.

