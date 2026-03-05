Vecino de Limache dejó millonaria herencia a Bomberos pero la institución no puede cobrarla: Esta es la razón

05 mar. 2026 - 09:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Cuerpo de Bomberos de Limache podría recibir la millonaria cifra de $236 millones gracias al testamento de un vecino de la comuna. Sin embargo, el monto aún no puede ser cobrado debido a una serie de complicaciones vinculadas a la posesión efectiva del documento.

De acuerdo a Diario Financiero (DF), la herencia proviene de José Barbagelata Gazzale, fallecido en julio de 2022, quien no tenía esposa ni hijos y decidió distribuir su patrimonio entre distintas personas y entidades.

En el testamento, asignó el 50% de sus bienes a Bomberos, mientras que el resto quedó destinado a su amigo Atilio Olguín (30%), Jorge Gaete (10%) y la agrupación Derechos Animales Amigo Fiel (10%).

Barbagelata nació en 1938 en Carmogli, Italia, y llegó a Chile junto a sus padres tras escapar de la Segunda Guerra Mundial. Ya instalados en el país, la familia se dedicó a administrar una antigua casa quinta, lo que les permitió generar el patrimonio que hoy está en disputa.

Complicaciones en la tramitación de la herencia

Tras el fallecimiento del testador, surgieron diversas dificultades para que los herederos pudieran acceder a los $470 millones que componen el total del legado.

Este 20 de marzo vence el plazo de 60 días otorgado por el Juzgado de Letras de Molina para notificar al abogado y notario de la ciudad, Bernard Debeuf, sobre su designación como albacea de la herencia. Sin embargo, su pronunciamiento aún no se ha concretado.

El tribunal notificó a Debeuf tras una solicitud presentada por Olguín, uno de los herederos. En una sentencia del 3 de abril de 2025, el Juzgado de Letras de Limache concedió la posesión efectiva y ordenó al notario comparecer ante el tribunal “a fin de que acepte y jure el cargo de albacea con tenencia de bienes, según lo establecido en la cláusula sexta del testamento”, según el escrito citado por el medio.

Hasta la fecha, el notario no se ha presentado ni ha entregado excusas formales para no asumir la administración de los bienes. Esta situación impide que Bomberos y el resto de los beneficiarios puedan acceder al dinero.

El legado de Barbagelata

Según relató Olguín a DF Regiones, el fallecido era un amante de los animales y un ferviente admirador del voluntariado bomberil, al que consideraba “un cuerpo tan eficiente”, y le llamaba la atención que sus integrantes no recibieran sueldo.

La superintendenta del Cuerpo de Bomberos de Limache, Carla Bianchi, confirmó que Barbagelata fue socio cooperador de la Segunda Compañía desde la década de los 90. Durante más de 20 años aportó una cuota mensual a la institución.

"Vamos a hacer algo para dejar plasmado su nombre"

Respecto a la eventual llegada de los $236 millones, Bianchi calificó el monto como “una bendición”, aunque reconoció la incertidumbre respecto a la fecha en que podrán recibirlos. Explicó que contrataron a un abogado para revisar la causa, pero no han obtenido mayores novedades.

“Todos estamos esperando cuándo va a ser. Porque ya han pasado tres años. Ahora estamos viendo un nuevo abogado para que esta última parte la tramite y que tengamos una voz que nos guíe”, señaló.

“Como compañía, en su momento vamos a hacer algo para dejar plasmado su nombre y que quede en la historia de la Segunda Compañía por lo que hizo, por la noble decisión que tomó”, agregó.

Entre los bienes de Barbagelata figuran una vivienda ubicada en calle Colón, tasada en $42 millones (destinada a Olguín), un vehículo Toyota valorado en cerca de $5 millones (para Gaete), 10 mil acciones de Minera Valparaíso equivalentes a $122 millones, entre otros activos.