Puerto de Valparaíso recibe el visto bueno de su esperada expansión: Estos serán sus cambios

03 mar. 2026 - 17:53 hrs.

¿Qué pasó?

Buenas noticias para los porteños. Tras más de una década de espera, la ampliación de la Terminal 2 del Puerto de Valparaíso finalmente se llevará a cabo, luego de obtener la aprobación ambiental necesaria para su ejecución.

Durante la mañana de este martes, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) aprobó por unanimidad el proyecto, una resolución que beneficiará a uno de los puertos más importantes del país, según informó Diario Financiero.

Los cambios que vienen para el Puerto de Valparaíso

En su primera etapa, la iniciativa contempla la construcción y operación de una nueva terminal de contenedores, lo que permitirá ampliar los sitios de atraque y las áreas de respaldo. Con ello, la capacidad de transferencia de carga del puerto aumentará de manera significativa.

Junto con esto, el proyecto incorpora ajustes relevantes respecto a la versión aprobada en 2018. La Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) explicó al citado medio que el nuevo diseño reduce en casi un 50% la magnitud de la iniciativa original.

Ascensor Arrayán en el barrio Puerto

Pero eso no es todo. El plan también considera la construcción del ascensor Arrayán en el barrio Puerto, diversas intervenciones en el borde costero, trabajos en el área declarada Sitio Patrimonio Mundial, además de medidas de mitigación y compromisos voluntarios con los pescadores de la ex caleta Sudamericana.

“Esta es una tremenda noticia para Valparaíso y para la reactivación económica. Se trata de un hito histórico que hoy comienza a materializarse, sobre la base de un amplio diálogo ciudadano y con distintas actorías que en este periodo lideramos y consolidamos para llegar a este resultado”, señaló Nicole Pastene, presidenta del Directorio de EPV.

Con esta aprobación, la empresa avanzará ahora en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a las obras de la Etapa 2 de la expansión, cuyo ingreso al sistema está previsto para 2026.