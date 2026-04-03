Inasistencia injustificada: ¿Qué sanciones puede recibir el trabajador?

03 abr. 2026 - 20:00 hrs.

La asistencia de un trabajador a su empleo es necesaria para el buen desenvolvimiento de una compañía. No presentarse puede acarrear problemas no solo para el desempeño de todo un equipo, sino también en la relación con el empleador.

A pesar de estos contratiempos, algunas faltas se encuentran justificadas en la legislación chilena. El blog de Buk las detalla:

Ausencias por salud (Licencias Médicas) : enfermedad o accidente.

: enfermedad o accidente. Permisos legales de Conciliación : cuidadores de menores de 14 años o personas dependientes pueden ausentarse por emergencias con alguno de ellos.

: cuidadores de menores de 14 años o personas dependientes pueden ausentarse por emergencias con alguno de ellos. Permisos pagados (Código del Trabajo) : matrimonio, unión civil, nacimiento de un hijo o fallecimiento de un familiar directo.

: matrimonio, unión civil, nacimiento de un hijo o fallecimiento de un familiar directo. Uso de Bandas Horarias: si un padre, madre o cuidador retrasa o adelanta su entrada hasta una hora.

¿Cuáles son las inasistencias injustificadas y qué sanciones acarrean?

Las inasistencias injustificadas pueden traer distintas sanciones, como descuento de remuneración, amonestaciones o despidos sin indemnización.

En el primero de los casos, el empleador está facultado legalmente para rebajar de la liquidación de sueldo las horas no trabajadas. Las amonestaciones, en tanto, son manejadas de forma interna en la empresa.

Finalmente, el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo permite que el empleador pueda terminar el contrato sin indemnización, si el trabajador falta (o) dos días seguidos, (o) dos días en el mes, (o) tres días en total en un mes calendario.

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