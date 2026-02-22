Horario de colación: ¿El empleador puede exigir que sea dentro de la empresa?

22 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El horario de colación es una pausa esencial dentro de la rutina laboral diaria, pues marca el momento en que el trabajador se desconecta de sus obligaciones para alimentarse, descansar y recuperar las energías necesarias para continuar operando.

La legislación chilena establece que es un derecho irrenunciable y que divide la jornada en dos partes, garantizando al menos 30 minutos de reposo, los cuales no se cuentan como tiempo trabajado y cuyo fin es permitir la recuperación tras el esfuerzo empleado.

¿El empleador puede exigir que la colación sea dentro de la empresa?

La Dirección del Trabajo (DT) señala que el empleador tiene prohibido obligar a realizar la colación en el recinto de la empresa, así como tampoco imponer condiciones para este momento.

El trabajador es quien emplea este tiempo a su conveniencia, pues el objetivo del descanso es liberarlo de su labor por un tiempo suficiente para recuperarse del desgaste que el transcurso de parte de la jornada diaria le puede haber significado.

Asimismo, la normativa es estricta al indicar que el trabajador no debe permanecer ni siquiera a disposición del empleador, por lo que puede incluso abandonar el recinto de la empresa y utilizar dicho tiempo en la forma que desee.

