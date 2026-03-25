Recortan proyección de crecimiento para Chile: Alza de los combustibles entre las causas

25 mar. 2026 - 11:26 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Banco Central publicó el Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente al mes de marzo, documento en el que se actualizaron las proyecciones para la economía chilena y se incorporaron los efectos de la guerra en Medio Oriente, el alza de los combustibles, el recorte fiscal que anunció el Presidente José Antonio Kast y un menor desempeño de la minería.

Si bien se esperaba que el Producto Interno Bruto (PIB) creciera un 3% en 2026, el Banco Central proyectó ahora un rango de entre 1,5% y 2,5% para este año.

¿Qué detalla el IPoM?

De acuerdo con el informe, la economía del país ha evolucionado según lo previsto en los últimos meses, y la inflación se ha ubicado "en niveles algo por debajo de la meta de 3%".

A pesar de lo anterior, el conflicto en Irán provocó repercusiones para Chile. "La guerra en Medio Oriente ha elevado considerablemente los precios externos de la energía y ha añadido un alto grado de incertidumbre a las perspectivas para la economía global y local", menciona el documento del Banco Central.

El IPoM de marzo también anticipa que la inflación tendrá un repunte por el encarecimiento de la energía. Al respecto, el Banco Central indicó que esta variable "se ubicaría en torno a 4% anual a partir del segundo trimestre de este año", incorporando las alzas de los precios de la gasolina y el diésel.

Uno de los escenarios plantea que la inflación convergerá a la meta de 3% hacia 2027, siempre que no ocurran nuevos hechos externos que sean relevantes.

Baja de la actividad nacional

En otro ítem, el Banco Central también analizó en su informe la baja de la actividad nacional, que responde al contexto internacional que estamos viviendo, un desempeño más débil de la minería y el ajuste fiscal que anunció el Presidente Kast.

El IPoM indica que el ajuste del gasto fiscal por US$3.800 millones anunciados por el Gobierno "reducirá la expansión del consumo de Gobierno y la inversión pública", por lo que "este factor tendrá efectos directos en el crecimiento del PIB y la demanda interna, contribuyendo al mismo tiempo a moderar las presiones inflacionarias en el mediano plazo".

Debido a todo lo que se mencionó en el IPoM, el Banco Central enfatizó que "el aumento de la incertidumbre del escenario macroeconómico global hace más necesaria la revisión continua de escenarios alternativos".

La entidad también recalcó su compromiso con la estabilidad de precios, asegurando que se tomarán las medidas necesarias para cumplir el objetivo inflacionario. En la última Reunión de Política Monetaria del 24 de marzo se decidió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%, la cual en el futuro se definirá en función de los acontecimientos que ocurran y sus efectos sobre la inflación.

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