Banco Central mantiene tasa de interés en 4,5% y advierte aumento de inflación por alza de combustibles

24 mar. 2026 - 19:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Consejo del Banco Central de Chile acordó este martes, de forma unánime, mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%, y advirtió que el alza en el precio de los combustibles, por la guerra en Medio Oriente, podría significar un aumento de la inflación.

Advierten aumento de la inflación por alza de combustibles

A juicio de la autoridad monetaria, el shock externo que provocó la guerra en Medio Oriente "es significativo por la magnitud y la rapidez con que ha aumentado el precio de los combustibles a nivel global".

Estas alzas, según explicaron en un comunicado, se transmitirán a los precios locales y elevarán de forma importante la inflación, la que se ubicaría en torno a 4% anual en el segundo trimestre".

A mediano plazo, sus efectos se diluirían, "asumiendo que la propagación del shock externo se comporta en torno a promedios históricos, que no se producirán nuevos aumentos significativos de los precios internacionales y que la demanda interna moderará su expansión".

"La inflación volverá a niveles coherentes"

De darse ese escenario, aseguran que la inflación volverá a niveles coherentes con la meta durante 2027. "Sin embargo, dada su magnitud, el Consejo estará particularmente atento a señales de mayor transmisión y/o persistencia a la inflación de los shocks que se están enfrentando", indicaron.

El Consejo del Banco Central reafirmó que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años.

Economía global y local

La institución destacó "el incremento del precio del petróleo, que se ubica en torno a los US$100 el barril, lo que tendrá consecuencias sobre la inflación y la actividad a nivel global".

En ese contexto, informaron que las expectativas de mercado sobre las trayectorias de tasa de política de los principales bancos centrales muestran mantención o alzas en el mediano plazo.

"Las condiciones financieras globales se han estrechado en las últimas semanas, observándose un alza de las tasas de interés nominales de corto y largo plazo, caídas de las bolsas y depreciaciones de las monedas frente al dólar", añaden.

Al mismo tiempo, el precio del cobre ha disminuido respecto de los máximos que alcanzó en los dos primeros meses del año, "pese a que sigue por sobre los valores previstos en el IPoM anterior".

En el comunicado también mencionaron que la actividad cerró 2025 con un crecimiento de 2,5%, y que, en enero de este año, el desempeño del Imacec fue menor a lo previsto. Asimismo, destacaron que en febrero la variación anual del IPC total fue de 2,4%.

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