Pan, verduras y pasajes de buses: Estos son los otros precios que subirán por el alza de las bencinas y desde cuándo lo harán

24 mar. 2026 - 13:31 hrs.

El anuncio del Gobierno del alza en el precio de las bencinas ha generado preocupación en muchos chilenos, cuyos bolsillos se verán afectados nuevamente al momento de querer movilizarse en sus vehículos y otros medios de transportes.

Pero eso no es todo, ya que esto también impactará a otros productos, que también sufrirán un aumento en sus valores. Algunas subidas ocurrirán de manera prácticamente inmediata, mientras que otras se notarán con el paso del tiempo.

Cabe señalar que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que este jueves 26 de marzo la gasolina de 93 octanos subirá $370 y el diésel $580.

Pasajes de buses

El editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, advirtió que "el alza de petróleo y la bencina va a generar que otros precios suban debido a estos fuertes incrementos. El más rápido va a ser el pasaje de los buses interprovinciales, porque ellos fueron comunicados que no van a recibir ningún tipo de ayuda, por lo tanto ellos usan petróleo y el petróleo subió un 50%".

"Ellos han señalado que van a subir alrededor de $2 mil cada $100 que tengan en el precio del petróleo... Todo indica que los buses interprovinciales van a tener alzas importantes y ahora ya, estamos hablando de este fin de semana", sostuvo.

Además, recordó que "ahí hay un tema porque se viene el fin de semana largo. Mucha gente usa buses interprovinciales. Los pasajes van a estar muchísimo más caros a partir de ese momento".

Aviones

"Los otros que han activado ya alzas son los pasajes de avión. Un alza de estas características también los afecta a ellos. Por lo tanto, a partir de este fin de semana van a subir los pasajes de avión", afirmó Saa.

Pan

El editor de Economía expuso que "habrá otras alzas un poco más lentas, como por ejemplo el pan. El pan es muy sensible al precio del petróleo".

"Todavía en Santiago y en Chile hay muchos hornos de panadería que funcionan con petróleo, muchos son a gas y a electricidad, pero todavía queda petróleo. Pero además esa panadería que vende en su local y que distribuye a los locales del barrio, eso se distribuye en camionetas que son a petróleo, por lo tanto ahí también hay un efecto en el precio pan", explicó.

Saa precisó que en este caso el incremento del valor se daría "en un par de semanas".

Verduras

"Luego vienen alzas que se van a ir extendiendo, no son tan inmediatas pero ya pueden ser en un mediano plazo, que tiene que ver con alimentos que se transportan en camiones. Estamos hablando de toda la hortaliza, papa, cebolla, lechuga, achicoria, repollo, zapallo", señaló el periodista.

"Todo eso tiene un traslado desde el campo a las ciudades y de las ciudades a los centros de distribución, en camiones petroleros. Esos camiones petroleros van a subir los fletes, por lo tanto el traslado va a ser más caro y al ser más caro esos precios van a subir", detalló.

Finalmente, Saa dijo que "todo eso va a generar un choque inflacionario importante que se va a distribuir entre tres y cuatro meses en nuestra economía".

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