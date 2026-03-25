Inminente alza del precio la luz desde abril: Cuentas podrían aumentar hasta un 20%

25 mar. 2026 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo aumento en las cuentas de la luz se proyecta para abril, en medio de un escenario marcado también por el alza de los combustibles. Se trata de un reajuste en las tarifas eléctricas que comenzaría a aplicarse desde el 1 de ese mes, tras el término del congelamiento que se mantuvo durante varios años.

El ajuste corresponde al valor agregado de distribución, un componente de la tarifa eléctrica que estuvo congelado entre 2020 y 2024. Durante ese periodo, se acumuló una deuda cercana a los 850 millones de dólares, la que ahora deberá comenzar a pagarse a través de las cuentas de los usuarios.

Cómo se aplicará el cobro

El mecanismo que se planteó inicialmente considera un cobro que se distribuiría en un plazo de 48 meses. En ese escenario, se estimó un monto promedio cercano a los $1.450 por hogar, aunque el impacto final dependerá de cada cliente.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, explicó que “las familias no pagaron porque se postergó una cuenta, esa cuenta hay que pagarla en algún minuto y nosotros queremos buscar una fórmula alternativa a la que estableció el gobierno anterior”.

La secretaria de Estado detalló que “promedio por hogar era 1.450 pesos, pero puede ser 7.000, 15.000, 50.000 o nada”.

Asimismo, agregó que “nos quedan poquitos días para que termine el mes de marzo, estamos con los equipos desplegadísimos en el Ministerio tratando de ver una alternativa. Yo espero que la encontremos, porque el gobierno anterior solo instruyó el alza, el recálculo, no dejó ningún proyecto presentado en esta materia para ver cómo contenía a los sectores más vulnerables”.

Hasta ahora, no existe un proyecto de ley que establezca cómo se amortiguará este cobro, lo que mantiene abierta la posibilidad de ajustes o medidas para reducir el impacto en los hogares.

Impacto en las cuentas

Según estimaciones de expertos, cerca del 60% de los clientes podría enfrentar aumentos cercanos al 5% en sus cuentas. Sin embargo, hay un grupo más reducido, cercano al 10%, que podría experimentar alzas de hasta un 20%.

Este incremento se suma a otros factores que inciden en el costo de la electricidad, como el precio del dólar y el valor de los combustibles, elementos que también influyen en el sistema energético.

Factores que presionan el precio

En el análisis de las tarifas eléctricas, el tipo de cambio aparece como un factor relevante. El comportamiento del dólar impacta directamente en los costos del sistema, especialmente en un contexto de incertidumbre internacional.

Sobre este punto, la ministra Rincón sostuvo que “nosotros tenemos una matriz que es mixta y, obviamente, en donde se ocupe petróleo para que las centrales funcionen, hay un efecto que debiera traducirse en la cuenta de la luz. Pero también tenemos que entender que los contratos son contratos a largo plazo, donde está el tema de no solo el precio del diésel, sino que está también el precio del dólar”.

En la misma línea, añadió que “en fin, hay una serie de componentes y eso lo estamos viendo con la Comisión Nacional de Energía y con la SEC a efectos de tener una proyección de lo que pudiera significar en la cuenta la luz”.

Próximos reajustes

El sistema eléctrico contempla ajustes periódicos en enero y julio de cada año. De acuerdo con lo señalado, el próximo reajuste de julio no debería registrar un aumento significativo asociado al tipo de cambio, debido a la estabilidad observada en meses anteriores.

Sin embargo, las proyecciones apuntan a que podría haber nuevas alzas hacia enero de 2027, en caso de que continúen las condiciones actuales en el escenario internacional y el comportamiento del dólar.