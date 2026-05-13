Descubren millonario contrabando de cremas antiarrugas: Camionero intentó sacarlas del país rumbo a Bolivia

13 may. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Aduanas descubrió un millonario contrabando de cremas antiarrugas con destino a Bolivia, el que se pretendía concretar a través del paso fronterizo Ollagüe, en la región de Antofagasta.

En concreto, un camionero de nacionalidad boliviana transportaba en la cabina de su vehículo 21 cajas con centenas de cremas hidratantes y antiarrugas, Shampoo, aceites, bloqueadores solares y gel de limpieza facial, entre otras mercancías.

Carga fue avaluada en más de 18 millones de pesos

Tras la detallada revisión efectuada por los fiscalizadores de la Aduana Regional de Antofagasta, se determinó que el conductor llevaba entre sus pertenencias 1.059 envases con productos de reconocidas marcas de dermocosmética, como Eucerín, Laroche, Uriage, Isdin, Nivea, CeraVe y Vichy, entre otras.

El valor aduanero de las mercancías fue calculado en más de 18,2 millones de pesos y se incautó por infringir el Artículo 168 inciso 4 de la Ordenanza de Aduanas, al no ser declarada.

“En Aduanas mantenemos permanente control de todas las mercancías que se movilizan a través de las fronteras y, en este contexto, tenemos perfilamiento de riesgo específicos asociados a productos relacionados con la salud pública, como es el caso de esta incautación y la manera irregular en que intentó ser sacada del país”, explicó el director de la Aduana Regional de Antofagasta, Francisco Romero.