"Su legado trasciende lo empresarial": Fallece a los 92 años fundador de importante compañía nacional

28 mar. 2026 - 15:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se confirmó el fallecimiento a los 92 años del empresario nacional José Rosenberg Villarroel, fundador de la empresa Rosen, dedicada al rubro de las camas, colchones, ropa de cama y muebles.

Rosen confirma el fallecimiento de su fundador

A través de un comunicado, la empresa señaló que "con profundo pesar, Rosen comunica el fallecimiento de su fundador, José Rosenberg Villarroel, destacado empresario chileno y figura clave en el desarrollo de la industria del descanso en América Latina".

El documento señala que Rosenberg nació en 1933 en la ciudad de Angol, región de La Araucanía, forjando desde pequeño una historia marcada por "el esfuerzo y la adversidad".

"Hijo de una familia trabajadora y guiado por el ejemplo de su madre, doña Blanca Villarroel, desarrolló desde temprana edad una ética basada en la perseverancia, el ingenio y la resiliencia", añadió la empresa.

Rosenberg fundó su compañía en la ciudad de Temuco a partir de un taller artesanal de fabricación de colchones junto a su familia, el cual se expandió "con visión, dedicación y trabajo incansable, ese emprendimiento creció sostenidamente hasta convertirse en un holding internacional".

Por último, indicaron que "su legado trasciende lo empresarial. Impactó a generaciones de colaboradores y contribuyó de manera significativa al desarrollo del sur de Chile y del país".

Los restos de José Rosenberg Villarroel serán velados durante este fin de semana en la planta Rosen de Temuco, mientras que su misa fúnebre se desarrollará a las 16:00 horas del lunes en la catedral de la capital regional de La Araucanía.

Todo sobre Empresas