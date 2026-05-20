Economista plantea subir la edad de jubilación en Chile: ¿Qué edad propone para hombres y mujeres?

20 may. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

La posibilidad de retrasar la edad de jubilación volvió a instalarse en el debate previsional. Un estudio elaborado por la economista Cecilia Cifuentes planteó la necesidad de aumentar gradualmente la edad legal de retiro en Chile, proponiendo llegar a los 65 años para mujeres y 67 años para hombres en un horizonte de 20 años.

La directora del centro de estudios financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes sostiene que el envejecimiento de la población y el aumento del gasto asociado a la Pensión Garantizada Universal (PGU) están generando una presión creciente sobre las finanzas públicas.

“El ítem de prestaciones previsionales, componente del gasto corriente del Gobierno Central, explicó en 2025 un 20% del aumento del gasto del Gobierno Central, debido principalmente al impacto fiscal que ha tenido la PGU, a lo que se suma el envejecimiento poblacional, que está generando una presión importante en las finanzas públicas”, afirma el estudio “Mercado laboral y pensiones: el problema demográfico y la urgencia de subir la edad legal de pensión”.

¿Cuál es hoy la edad de jubilación en Chile?

Actualmente, la ley establece una edad mínima de jubilación de 65 años para hombres y 60 años para mujeres, aunque existe libertad para postergar el retiro.

Según el informe, la edad promedio de jubilación masculina se ha mantenido prácticamente estable durante la última década, en torno a los 65,4 años. En las mujeres, en tanto, aumentó desde 61,2 años en diciembre de 2016 a 62,1 años en febrero de 2026, reduciendo la brecha entre ambos grupos.

“Es evidente que queda tarea pendiente en esta materia, ya que en la última década la expectativa de vida posterior a la edad de jubilación, tanto de hombres como de mujeres, ha subido en más de un año, mientras la edad de jubilación de los hombres se ha mantenido, y la de mujeres ha subido en 11 meses”, sostiene la economista.

La propuesta: 65 años para mujeres y 67 para hombres

El estudio plantea que el cambio no debería afectar a quienes están próximos a pensionarse, sino que aplicarse de forma gradual en las generaciones más jóvenes.

“Es urgente subir la edad legal de jubilación. Esto podría atenuar la presión sobre las finanzas públicas que genera la PGU”, sostiene el documento.

En esa línea, la investigación propone un aumento paulatino, “un mes por año, por ejemplo”, junto con un alza gradual en la edad para acceder a la PGU, buscando una mayor sostenibilidad fiscal del sistema.

“No se trata de subir la edad de jubilación de los que están prontos a jubilar, sino de las generaciones más jóvenes”, plantea el informe.

Como meta, el estudio considera que “una meta razonable sería alcanzar los 65 años para mujeres y 67 años para hombres en un horizonte de 20 años”.

El crecimiento de pensionados y el gasto de la PGU

La investigación sostiene que el aumento de pensionados y el envejecimiento de la población están elevando de manera sostenida el gasto estatal.

Según datos de la Encuesta de Empleo del INE citados en el estudio, entre 2010 y 2026 la población de 65 años y más prácticamente se duplicó, pasando de 1,6 millones a casi 3 millones de personas.

“De acuerdo con las estimaciones poblacionales de Celade, la población de 65 años y más crecerá a una tasa de 3,4% promedio anual en el próximo quinquenio, lo que genera por esa sola razón un mayor gasto fiscal en la PGU”, señala el documento.

Actualmente, la PGU alcanza los $231.732 para beneficiarios entre 65 y 81 años y $250.275 para quienes tienen 82 años o más. Este último monto ampliará progresivamente su cobertura: desde septiembre incluirá a personas de 75 años o más y desde septiembre de 2027 alcanzará a todos los beneficiarios.

“Como resultado, el gasto del Pilar Solidario Previsional ha aumentado en forma significativa, tanto por un mayor número de beneficiarios, como también por un mayor beneficio promedio por beneficiario”, sostiene Cifuentes.

Las cifras muestran que los beneficiarios por vejez e invalidez del Pilar Solidario pasaron de 1,6 millones en 2019, con un gasto de $2.361.235 millones, a 2,7 millones en 2025, con un desembolso de $7.061.129 millones.

El aumento de jubilados y las dudas del estudio

El análisis también advierte un incremento sostenido en el número de pensionados por vejez.

“En marzo de 2026 el total de pensionados por vejez subió un 7,9% en doce meses, ritmo de crecimiento similar al del último año, cifras que resultan bastante superiores al crecimiento de la población de 65 años y más, en torno a 3,8%”, detalla el documento.

La investigación agrega que los pensionados por retiro programado crecieron un 12,5%, mientras que los pensionados por renta vitalicia aumentaron un 13,4%.

Los incentivos para retrasar la jubilación

El informe recuerda que en los últimos años se han implementado medidas para incentivar el retraso del retiro, aunque considera que han tenido efectos acotados.

Entre ellos, menciona que actualmente no es necesario estar jubilado para acceder a la PGU. Además, recuerda que la reforma previsional aprobada el año pasado incorporó el beneficio por años cotizados y la compensación por expectativa de vida para mujeres, conocida como “bono tabla”, cuyo monto máximo se obtiene si postergan la jubilación hasta los 65 años.

“Este beneficio podría haber tenido algún efecto, ya que entre diciembre de 2024 y junio de 2025 la edad promedio de jubilación aumentó en cuatro meses. No es un impacto significativo”, añade el estudio.

La advertencia sobre trabajadores con empleos exigentes

Pese a la propuesta, la economista reconoce que el debate debe considerar diferencias entre trabajadores.

“La objeción de equidad que inevitablemente surgirá en el debate público merece ser anticipada: una fracción importante de los trabajadores, especialmente mujeres en empleos informales o de alta exigencia física, difícilmente puede prolongar su vida laboral hasta los 65 o 67 años”, advierte.

Por ello, plantea que “un diseño bien calibrado debe contemplar excepciones para este grupo”, ya que “sin esa salvaguarda, la propuesta es políticamente vulnerable y socialmente regresiva”.

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