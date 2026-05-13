La lámina 00 del álbum Panini tiene nombre: Carlo Parola, el defensa italiano que nunca quiso ser famoso

13 may. 2026 - 17:38 hrs.

Millones de personas han visto esa imagen toda su vida sin saber quién es. Un jugador en el aire, con las piernas abiertas en una especie de tijera acrobática, capturado en el instante exacto en que el fútbol se vuelve arte. Es la lámina 00 del álbum Panini. Y el hombre que aparece ahí se llama Carlo Parola.

Parola fue un defensa italiano que brilló principalmente con la camiseta de la Juventus durante las décadas de 1940 y 1950. No era un goleador ni un centrocampista creativo. Era defensor. Pero lo que lo inmortalizó fue precisamente eso: hacer algo que los defensores no hacían.

La historia ocurrió en 1950, durante un partido entre Juventus y Fiorentina. Parola ejecutó un despeje acrobático poco habitual para la época, similar a una chilena o tijera defensiva, que llamó la atención porque en aquel tiempo ese tipo de recursos no eran frecuentes entre los zagueros. Un fotógrafo lo capturó en el momento preciso. Esa imagen empezó a circular, ganó popularidad en Italia y terminó trascendiendo décadas.

Los hermanos Panini -Giuseppe, Benito, Franco y Umberto- adquirieron los derechos de la fotografía mientras desarrollaban su negocio de cromos coleccionables. En 1965, la escena fue transformada en una ilustración artística y terminó convirtiéndose en parte de la identidad visual de la marca.

La ironía es que Parola solo disputó un partido en la Copa Mundial de 1950, precisamente el torneo en que fue tomada la fotografía. Un solo partido mundialista. Y sin embargo, aparece en cada álbum Panini que se ha vendido en el planeta desde hace 60 años.

Fuera de las canchas, Parola también construyó una carrera como entrenador: dirigió a Juventus, Nápoles, Novara, Livorno y Ancona entre 1956 y 1976. Falleció el 22 de marzo del 2000, a los 78 años, en Turín.

Pero su legado más extraño y duradero no está en ningún título. Está en ese instante de 1950 que un fotógrafo tuvo la suerte de atrapar, y que hoy reconocen niños que nunca escucharon su nombre.

Todo sobre Mundial 2026