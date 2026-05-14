Programa de Recambio de Calefactores: Estas son las comunas en que está disponible

14 may. 2026 - 08:00 hrs.

El Ministerio del Medio Ambiente abrió las postulaciones para el Programa de Recambio de Calefactores. Esta iniciativa busca reducir las emisiones contaminantes generadas por la combustión de leña en distintas zonas del centro y sur del país.

A través de este beneficio gubernamental, las familias podrán acceder a un nuevo sistema de calefacción mucho más limpio y eficiente, siempre y cuando hagan entrega de su antiguo artefacto a leña para que el Estado proceda con su destrucción total.

¿En qué comunas se realiza el Programa de Recambio de Calefactores?

De acuerdo con ChileAtiende, el programa está focalizado actualmente en zonas específicas que requieren apoyo para disminuir los niveles de material particulado. Las comunas habilitadas para esta convocatoria son:

Valdivia (Los Ríos).

Osorno (Los Lagos).

Chillán y Chillán Viejo (Ñuble).

Temuco y Padre Las Casas (La Araucanía).

¿Quiénes pueden acceder al Programa de Recambio de Calefactores?

Para participar, los interesados deben cumplir con ciertas condiciones fundamentales:

Ser propietario o propietaria del calefactor a leña que se encuentra instalado actualmente en la vivienda y estar dispuesto a entregarlo.

Cumplir con las bases y requisitos específicos de la convocatoria de su propia región.

No se aceptan postulaciones de calefactores ubicados en instituciones, organizaciones sociales o recintos que no sean viviendas residenciales. Además, si el postulante vive en un departamento, aplicará solo a equipos de aire acondicionado con tecnología inverter.

¿Cómo se postula al Programa de Recambio de Calefactores?

El proceso de inscripción se puede realizar de forma presencial directamente en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente de tu región, o de manera online siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial del programa (pulsa aquí) .

. En la página principal, selecciona tu región de residencia para revisar la convocatoria activa.

Completa los datos requeridos por la plataforma para finalizar tu postulación.

Si resultas preseleccionado en el proceso, funcionarios de la Seremi del Medio Ambiente se pondrán en contacto contigo. Ellos coordinarán la visita al hogar para inspeccionar y validar tu actual sistema de calefacción.

Cabe destacar que el copago o costo final del nuevo equipo dependerá de las bases específicas de la convocatoria en tu región.

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