Zona de terrazas y edificio destinado a cine: Reconocido mall en el Biobío anuncia millonaria ampliación

14 may. 2026 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región del Biobío entregó una calificación favorable al proyecto de ampliación de Mall Plaza El Trébol, iniciativa que contempla una inversión de más de US$75 millones y que busca transformar al principal centro comercial del Gran Concepción con nuevas áreas de entretenimiento, gastronomía y servicios.

El proyecto considera la ampliación, remodelación y mejoramiento funcional del recinto comercial, incorporando cerca de 42 mil metros cuadrados adicionales de construcción.

Particularidades de la ampliación

Entre las principales intervenciones destaca la construcción de un nuevo edificio destinado a salas de cine, además de una importante expansión de la zona de terrazas y boulevard gastronómico. También se contempla la remodelación de sectores vinculados al supermercado y mejoras en espacios interiores, exteriores y estacionamientos.

El complejo superará los 228 mil metros cuadrados una vez finalizadas las obras, cuya ejecución está proyectada hasta marzo de 2028.

Desde la evaluación ambiental se indicó que el proyecto cumple con la normativa vigente y que el titular subsanó observaciones técnicas realizadas durante el proceso de revisión.

Proyectan miles de empleos en la región del Biobío

La iniciativa también tendría un impacto significativo en el empleo regional. Según estimaciones ligadas al proyecto, durante la etapa de construcción se requerirá la contratación de unas 648 personas.

En tanto, una vez que las nuevas instalaciones entren en funcionamiento, se estima que podrían generarse alrededor de 6.200 puestos de trabajo asociados a la operación del recinto y servicios vinculados.

Obras viales y mitigaciones

Debido al alto flujo vehicular que registra el sector donde se emplaza Mall Plaza El Trébol, el proyecto también contempla medidas de mitigación vial para enfrentar el impacto que podrían generar las obras durante los próximos años.

Las mejoras consideran intervenciones en importantes ejes de conexión del Gran Concepción, entre ellos Avenida Jorge Alessandri, Santa María y Ramón Carrasco, buscando optimizar la circulación y accesibilidad en el entorno del centro comercial.

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