Camión arrasó con postes de luz en Ñuñoa: Video muestra momento del accidente

14 may. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito protagonizado por un camión generó la caída de tres postes de luz la tarde del miércoles en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. A más de 12 horas del siniestro vial, el vehículo todavía no ha sido retirado del lugar.

El hecho ocurrió en la calle Rosita Renard, cuando el camión acababa de virar desde avenida Tobalaba. Por razones que se desconocen, pasó a llevar el cableado del sector, lo que terminó por arrastrar y derribar tres postes del alumbrado público.

Pese a la gravedad del siniestro vial, los vecinos no han sufrido cortes de luz. Sin embargo, a los habitantes del lugar les preocupa el estado en el que quedó la calle tras la caída de las columnas, por lo que esperan la llegada de los equipos de Enel.

Cámara de seguridad captó el momento del accidente

Una cámara de seguridad captó el momento del accidente. En las imágenes se ve cómo avanza el camión por calle Rosita Renard, hasta que el tendido eléctrico se engancha en la carga del camión, botando los postes de luz.

De acuerdo con información preliminar, el conductor nunca había estado en Santiago. Venía desde el sur con destino a la comuna de La Reina, y durante el trayecto se estaba guiando por un GPS. Se presume que ese desconocimiento del sector habría sido la causa del siniestro.