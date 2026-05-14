Chicle energético militar: el producto que ayuda a soldados de Estados Unidos a contrarrestar los efectos de la fatiga en batalla

14 may. 2026 - 09:05 hrs.

Los soldados de Estados Unidos cuentan con un nuevo aliado para hacer frente a la fatiga en el campo de batalla. Se trataría de un chicle energético militar, que les ayudaría a mitigar este flagelo y a mantenerse activos en las situaciones más cruciales.

La inclusión de este que producto en los paquetes de ayuda, que son enviados a miembros de las fuerzas armadas alrededor del mundo, deriva de la alianza entre Military Energy Gum (MEG) y United Service Organizations (USO).

Se espera que este producto, enviado en las últimas semanas, sea distribuido entre las tropas norteamericanas por un plazo de un año.

¿Qué se sabe del chicle energético militar?

Según su sitio web oficial, el chicle energético militar, que contiene 100 mg de cafeína por unidad, fue desarrollado hace más de dos décadas, como parte del Programa de Investigación para el Alivio de la Fatiga Militar.

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Se diseñó como una solución confiable destinada a ayudar a los soldados a combatir los efectos derivados de la privación del sueño y la fatiga.

“Tras numerosos ensayos clínicos para validar su seguridad y eficacia, MEG fue recomendado por el Comité de Investigación en Nutrición Militar (CMNR) en 2001. Desde entonces, MEG se ha distribuido a las tropas de todo el mundo en millones de raciones militares. MEG también está disponible para atletas, agentes del orden, personal de primeros auxilios y otros civiles”, detalló el informe.

Eficacia y alta calidad

Los representantes sugieren que la fórmula de MEG suministra cafeína al organismo de 4 a 5 veces más rápido que un líquido o una pastilla. Además, las investigaciones médicas habrían demostrado su influencia positiva en la capacidad de reacción y estado de alerta.

“Como veterano del Cuerpo de Marines, significa mucho para nosotros poder ofrecer a nuestros miembros del servicio un producto eficaz y de alta calidad que les ayude en sus misiones diarias”, precisó Scott Lerner, director ejecutivo de Ford Gum.

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