Programa de recambio de calefactores: ¿En qué regiones está disponible?

22 abr. 2026 - 19:00 hrs.

El programa de recambio de calefactores está diseñado para ayudar a reducir las emisiones de contaminantes generadas a consecuencia de la combustión de leña en las zonas del centro y sur del territorio chileno.

La norma de la iniciativa gubernamental implica que se puede acceder a un nuevo calefactor, siempre y cuando se haga entrega del antiguo artefacto o cocina.

De acuerdo con Chile Atiende, el marco legal del beneficio está suscrito a los Planes de Prevención o Descontaminación Atmosférica (PPDA) vigentes.

¿En qué regiones está disponible el programa de recambio de calefactores?

Actualmente, el programa de recambio de calefactores se encuentra abierto para las comunas de Temuco y Padre Las Casas, ubicadas en la región de la Araucanía.

Para tener acceso al beneficio, es necesario inscribirse en el sitio web del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) o en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) del Medio Ambiente de la región.

En el caso de que un destinatario sea preseleccionado la Seremi se encargará de ponerse en contacto para coordinar una visita al hogar y revisar el sistema de calefacción con el que se cuenta.

El costo estipulado para la convocatoria dependerá de las condiciones que se establezcan en cada región.

Consideraciones especiales del beneficio

Las personas que pueden acceder al beneficio de recambio son aquellas que sean propietarias del calefactor instalado en la vivienda, tras hacer entrega al Ministerio del Medio Ambiente del artefacto a leña para que sea destruido.

Asimismo, aplican quienes cumplan con el resto de requisitos específicos que pide el programa en la región puntual.

Quienes viven en departamentos, sólo podrán acceder al recambio para aire acondicionado inverter y, en el caso de instituciones, organizaciones sociales u otros lugares que no sean considerados como viviendas, no se aceptan postulaciones a este plan.

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