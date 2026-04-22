Bolsillo electrónico de combustibles: ¿Cómo se usa?

22 abr. 2026 - 20:00 hrs.

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones otorga el subsidio del Bolsillo Electrónico Combustibles a distintos prestadores de servicios privados de movilización de pasajeros, para mitigar el impacto del alza del precio de los combustibles.

Los taxis, colectivos y furgones de transporte escolar, y taxis del convenio de transportes entre Tacna y Arica son los beneficiarios de este aporte que está asociado a la Cuenta RUT.

¿Cómo usar el Bolsillo Electrónico Combustibles?

De acuerdo con la web oficial de BancoEstado, para hacer uso del Bolsillo Electrónico Combustibles, es necesario tener la Cuenta RUT activa y la tarjeta física asociada.

Luego, el usuario deberá ingresar a la aplicación y en la pantalla principal, seleccionar el banner con el logo del Ministerio de Hacienda para revisar el monto disponible.

¿Cuánto dinero entrega?

El subsidio entrega $100.000 mensuales a cada beneficiario. Según BancoEstado, el dinero recibido estará separado del saldo de la cuenta. Además el monto abonado se puede guardar para el mes siguiente.

Se trata de un “monto fijo mensual, que se entregará durante 6 meses, es decir, hasta septiembre del presente año, o mientras dure la contingencia”.

Cabe destacar que el beneficio estará disponible para su uso hasta el 31 de diciembre de 2026, y podrá utilizarse sólo en estaciones de servicio y en carga de Bencina 93, Bencina 95, Bencina 97, diésel, GAS Natural Comprimido (GNC) y GAS Licuado de Petróleo (GLP).

Su empleo no genera comisiones por parte de la entidad bancaria y los movimientos asociados al Bolsillo Combustibles se podrán revisar desde la aplicación.

¿Cómo desactivar el subsidio?

Para aquellas personas que no deseen utilizar este subsidio estatal, que se encuentra activo de forma predeterminada por ley, podrán desactivarlo si se dirigen al logo del Ministerio de Hacienda en la aplicación.

Allí, será necesario tocar la opción "Bolsillo Combustibles", luego “Ajustar” y finalmente pinchar el switch azul para desactivarlo. Luego habrá que guardar ajustes.

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