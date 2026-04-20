Cuenta Rut: ¿Cuánto cobran por revisar el saldo?

20 abr. 2026 - 20:00 hrs.

La Cuenta Rut, utilizada por millones de personas, puede obtenerse sin requisitos de renta ni antecedentes comerciales; solo basta tener al menos 12 años de edad y ser chileno o extranjero con cédula de identidad nacional vigente.

Una vez efectuada su apertura, BancoEstado ofrece la posibilidad de acceder a múltiples transacciones a costo cero. Una de ellas es la consulta de saldo, la cual es gratuita en más de 2.480 cajeros a nivel nacional de esta institución financiera.

No obstante, si la revisión del balance disponible es realizada en cajeros de otros bancos, este tendrá un costo de $100 por cada vez que se haga la operación.

Esta comisión, de acuerdo con la web oficial de BancoEstado, “se cobrará en línea al momento de efectuar una transacción y queda reflejada en la cartola. El valor incluye el IVA”.

¿Cuáles son las transacciones a costo cero de la Cuenta Rut?

Además de las revisiones de saldo, existen otras transacciones gratuitas que ofrece el banco a los usuarios de la Cuenta Rut. Entre ellas se encuentran:

Giros en cajeros y sucursales de BancoEstado, de Caja Vecina o en las oficinas de BancoEstado Express.

de Caja Vecina o en las oficinas de BancoEstado Express. Transferencias hacia cualquier banco o institución financiera.

o institución financiera. Consultas de saldo y cartolas en Cajeros Automáticos BancoEstado, CajaVecina, App y sitio web BancoEstado.

en Cajeros Automáticos BancoEstado, CajaVecina, App y sitio web BancoEstado. Reposición de tarjeta por deterioro (si se presenta la tarjeta que se desea reemplazar).

Algunas de las transacciones que sí tienen costo son: giros en cajeros automáticos de otros bancos $300, reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto $1.000, y duplicado de cartola 0,05 UF + IVA.

En el caso de las operaciones internacionales o compras por internet desde Chile, se cobra un 1,90% del monto de cada transacción, con un mínimo de US$0,5.

Los valores antes descritos no son permanentes, ya que “BancoEstado está facultado para reajustar las tarifas una vez al año, durante febrero, conforme la variación del IPC acumulado durante el año anterior".

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