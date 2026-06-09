Deuda CAE: Este es el máximo que puedes pagar de pie para un convenio

09 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Si tienes una deuda pendiente con el Crédito con Aval del Estado (CAE), la Tesorería General de la República (TGR) tiene vigentes nuevas condiciones de pago diseñadas para facilitar la regularización de esos compromisos y evitar llegar a instancias judiciales, como el embargo de bienes o la retención de fondos.

Una de las principales novedades del esquema actualizado es el límite que se fijó para el pago inicial o "pie" que debe desembolsarse al momento de suscribir el convenio.

Antes se exigía el 10% del total de la deuda acumulada de una sola vez, algo que resultaba inalcanzable para gran parte de los deudores. Ahora ese monto tiene un tope que varía según los ingresos de cada persona.

¿Cuánto es lo máximo que debes pagar de pie?

Las nuevas reglas establecen tres tramos según el nivel de renta del deudor:

Quienes tengan ingresos menores a $1 millón, el pie mínimo parte desde 1 UTM , sin un techo alto que los deje fuera del convenio.

, sin un techo alto que los deje fuera del convenio. Para rentas entre $1 millón y $2 millones, el pie máximo exigido es de $1.000.000.

Para quienes ganan más de $2 millones, el tope del pie llega a $1.500.000.

Además, en todos los casos las cuotas mensuales del convenio no pueden superar el 10% de la renta del deudor, lo que busca que el acuerdo sea sostenible en el tiempo.

Más de 18.700 personas ya regularizaron su situación

Desde que entraron en vigencia estas condiciones, más de 18.700 personas han normalizado su situación financiera a través de la plataforma web o en las oficinas regionales de la TGR.

El organismo recordó que su prioridad es ofrecer alternativas antes de llegar a la cobranza judicial, aunque advirtió que en casos en los que se detectan deudores con amplia capacidad de pago y patrimonio, se avanzará con los procesos legales correspondientes.

Para revisar el estado de la deuda, simular un convenio o hacer el trámite directamente, los interesados pueden ingresar a tgr.cl/cae o acudir de forma presencial a cualquier oficina de la TGR en el país.

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