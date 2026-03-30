Black Sale arranca con fuertes descuentos: Revisa las mejores ofertas en tecnología, vestuario y más

30 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Este lunes 30 de marzo comenzó una nueva edición del Black Sale, evento de comercio electrónico que se extenderá hasta el domingo 5 de abril y que reúne a miles de marcas con importantes descuentos en diversas categorías, como tecnología, turismo y vestuario, entre otras.

La instancia es organizada por Wide Latam, y busca impulsar las ventas online tras el exigente mes de marzo. En esta versión participan cerca de 100 marcas adheridas con ofertas y promociones disponibles a través de internet.

Para facilitar la búsqueda de descuentos, plataformas especializadas como Knasta y Descuentos Rata han recopilado algunas de las mejores oportunidades disponibles durante el evento.

Mejores ofertas del Black Sale

A continuación, revisa algunas de las ofertas más destacadas publicadas en distintos comercios online:

iPhone 15 128 GB negro : $539.999 (Mercado Libre)

: $539.999 (Mercado Libre) Chaqueta hombre Tommy Hilfiger Smooth Lamb Piel Sintética : $133.990 (Líder)

: $133.990 (Líder) Mesa de centro 42x91x45 Capri y Wengue - Tu Home : $59.990 (Líder)

: $59.990 (Líder) Máquina de café Lavazza Expert : $276.990 (Líder)

: $276.990 (Líder) Huawei Y9s 128 GB - 6GB RAM : $113.990 (Mercado Libre)

: $113.990 (Mercado Libre) Pijama largo Very Merry Hearts - Women' Secret : $19.990 (Paris)

: $19.990 (Paris) Depiladora 2 en 1 Satinelle - Phillips : $37.990 (Falabella)

: $37.990 (Falabella) Zapatillas Adidas Samba Messi Rosa Claro : $131.990 (Líder)

: $131.990 (Líder) MacBook Air 13 pulgadas 2020, chip M1 y 256 GB SSD: $794.990 (Mercado Libre)

Sitios web para comparar precios en Cyber Day

Una de las claves para comprar de forma inteligente durante estos eventos es conocer el valor real de los productos y compararlos entre distintas tiendas. Para ello, existen plataformas que permiten verificar si una oferta es genuina o si el precio fue elevado previamente:

Knasta

Permite comparar precios históricos de productos en más de 40 tiendas chilenas. Ideal para saber si el descuento es real o si el precio fue elevado previamente.

Visita Knasta (clic aquí)

DescuentoOff

Cuenta con un buscador por categorías que muestra los productos con mayor porcentaje de rebaja en sus respectivos comercios.

Visita DescuentoOff (clic aquí)

Descuentos Rata

Sitio colaborativo que publica ofertas enviadas por usuarios a través de redes sociales. También tiene perfil en X (ex Twitter).

Visita Descuentos Rata (clic aquí)

SoloTodo

Especializado en productos tecnológicos. Permite revisar precios actuales y su evolución en distintas tiendas.

Visita SoloTodo (clic aquí)

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