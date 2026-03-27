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Black Sale: Las marcas de calzado y zapatillas que tendrán ofertas

Los días que faltan para el primer evento de ofertas online del año se pueden contar con los dedos de una mano.

Entre el próximo 30 de marzo y el 5 de abril, el Black Sale 2026 otorgará rebajas en hasta 17 categorías de productos y/o servicios.

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Será “una gran oportunidad para encontrar ofertas increíbles en una amplia variedad (...) desde tecnología y electrodomésticos hasta ropa, viajes y mucho más”. Se estiman descuentos de hasta el 70%.

Ofertas en calzado y zapatillas del Black Sale

De acuerdo con la web oficial del evento, el Black Sale se distingue por sus precios imbatibles, gran variedad de productos, comodidad de compra y envío rápido y seguro.

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Una de las categorías de productos más llamativas es la de vestuario, calzado y zapatillas. Un total de hasta 15 marcas de este rubro participarán de la convocatoria.

HardWork, Holly Concept, APRO Seguridad Industrial, Calzado de Seguridad, Puma, Arrow, Fashion’s Park, Edelbrock, Shein, Camper, H&M, Safety Store, The Line, Zapatos CL y Adidas Terrex están entre las marcas confirmadas.

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