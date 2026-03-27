Black Sale: Las marcas de calzado y zapatillas que tendrán ofertas

27 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Los días que faltan para el primer evento de ofertas online del año se pueden contar con los dedos de una mano.

Entre el próximo 30 de marzo y el 5 de abril, el Black Sale 2026 otorgará rebajas en hasta 17 categorías de productos y/o servicios.

Será “una gran oportunidad para encontrar ofertas increíbles en una amplia variedad (...) desde tecnología y electrodomésticos hasta ropa, viajes y mucho más”. Se estiman descuentos de hasta el 70%.

Ofertas en calzado y zapatillas del Black Sale

De acuerdo con la web oficial del evento, el Black Sale se distingue por sus precios imbatibles, gran variedad de productos, comodidad de compra y envío rápido y seguro.

Una de las categorías de productos más llamativas es la de vestuario, calzado y zapatillas. Un total de hasta 15 marcas de este rubro participarán de la convocatoria.

HardWork, Holly Concept, APRO Seguridad Industrial, Calzado de Seguridad, Puma, Arrow, Fashion’s Park, Edelbrock, Shein, Camper, H&M, Safety Store, The Line, Zapatos CL y Adidas Terrex están entre las marcas confirmadas.

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