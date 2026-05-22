Sernageomin declara alerta amarilla en el volcán Nevado de Longaví por aumento de actividad sísmica

22 may. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó la modificación del nivel de alerta técnica del volcán Nevado de Longaví, ubicado en la Región del Maule, pasando de verde a amarilla, tras un aumento en la actividad interna registrada durante los últimos días.

La decisión fue adoptada luego de una mesa técnica sostenida junto al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), donde se analizaron los últimos datos de monitoreo del macizo.

Aumento de sismos y actividad volcano-tectónica

Según el informe técnico, el cambio de alerta se fundamenta en el incremento de parámetros observados desde el miércoles 20 de mayo, cuando las estaciones de vigilancia detectaron un alza significativa en la actividad sísmica.

Entre los eventos registrados, destacan más de 400 sismos asociados al fracturamiento de roca al interior del sistema volcánico, conocidos como movimientos volcano-tectónicos.

De ellos, cuatro alcanzaron magnitudes superiores a 3,0 en escala local, siendo el más intenso de 4,3, considerado un evento de energía moderada a alta. De acuerdo con los especialistas, este corresponde al episodio más enérgico observado desde que el volcán cuenta con monitoreo instrumental continuo.

Zona de posible afectación y vigilancia permanente

El director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, explicó que se estableció preventivamente una zona de posible afectación de hasta 3 kilómetros desde la cima del volcán.

“Contamos con la vigilancia permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana, a cargo de nuestros profesionales del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS)”, señaló.

Además, recalcó que el sistema de vigilancia opera de forma permanente.

SENAPRED declara alerta preventiva en tres comunas

En paralelo, el director regional de SENAPRED Maule, Carlos Bernales, informó la declaración de Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Longaví, Colbún y Linares.

La medida busca reforzar la vigilancia del volcán y coordinar acciones preventivas ante eventuales emergencias.

“Esto implica el reforzamiento de las condiciones de monitoreo del volcán Nevados de Longaví”, indicó la autoridad.

Llamado de precaución a la población

Desde SENAPRED hicieron un llamado a la ciudadanía y a quienes visitan la zona a mantenerse informados a través de canales oficiales, considerando que el volcán se mantiene bajo monitoreo constante.

Las autoridades señalaron que continuarán las coordinaciones con los organismos del sistema regional de emergencia para responder oportunamente ante cualquier cambio en la actividad del macizo.