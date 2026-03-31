Grupo Marina y Copec entregarán descuentos en combustibles y un año de bencina gratis: Así puedes participar

31 mar. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Grupo Marina junto a Copec anunciaron que lanzarán una nueva iniciativa en conjunto en el marco de las alzas de los combustibles: entregarán descuentos en las cargas de combustible y sortearán un año de bencina gratis.

Los beneficios están dirigidos a los automovilistas que visiten diferentes centros comerciales que tiene la firma a lo largo de todo el país y estarán vigentes durante tres semanas del mes de abril.

¿Cómo obtener el descuento y participar por el año gratis de bencina?

"Esta iniciativa es parte de una estrategia enfocada en mejorar la experiencia de quienes visitan nuestros centros comerciales. A través de la tecnología, buscamos hacer más simple y conveniente su paso por el mall, integrando beneficios concretos en un entorno que ya es parte de su rutina diaria", explicó Carla Ratto, gerente de marketing de Grupo Marina.

Para acceder al beneficio, debes descargar la App Copec y enrolar la patente del vehículo al sistema de estacionamientos de los recintos comerciales, ya sea en Mall Marina, Mall Curicó o Mall del Centro Concepción.

Al hacerlo, automáticamente se generará un cupón de descuento de $50 por litro, y para los nuevos usuarios de la aplicación o quienes enrolen por primera vez la patente, automáticamente estarán participando en el sorteo de un año gratis de bencina.

La iniciativa estará vigente desde el 1 al 19 de abril en los tres centros comerciales.

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