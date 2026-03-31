Grupo Marina y Copec entregarán descuentos en combustibles y un año de bencina gratis: Así puedes participar
¿Qué pasó?
El Grupo Marina junto a Copec anunciaron que lanzarán una nueva iniciativa en conjunto en el marco de las alzas de los combustibles: entregarán descuentos en las cargas de combustible y sortearán un año de bencina gratis.
Los beneficios están dirigidos a los automovilistas que visiten diferentes centros comerciales que tiene la firma a lo largo de todo el país y estarán vigentes durante tres semanas del mes de abril.
¿Cómo obtener el descuento y participar por el año gratis de bencina?
"Esta iniciativa es parte de una estrategia enfocada en mejorar la experiencia de quienes visitan nuestros centros comerciales. A través de la tecnología, buscamos hacer más simple y conveniente su paso por el mall, integrando beneficios concretos en un entorno que ya es parte de su rutina diaria", explicó Carla Ratto, gerente de marketing de Grupo Marina.Ir a la siguiente nota
Para acceder al beneficio, debes descargar la App Copec y enrolar la patente del vehículo al sistema de estacionamientos de los recintos comerciales, ya sea en Mall Marina, Mall Curicó o Mall del Centro Concepción.
Al hacerlo, automáticamente se generará un cupón de descuento de $50 por litro, y para los nuevos usuarios de la aplicación o quienes enrolen por primera vez la patente, automáticamente estarán participando en el sorteo de un año gratis de bencina.
La iniciativa estará vigente desde el 1 al 19 de abril en los tres centros comerciales.
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