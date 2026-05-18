Chileno recibe importante premio en Estados Unidos: Pasó de dormir en un parque a realizar millonarias donaciones a Teletón

18 may. 2026 - 08:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un empresario y filántropo chileno fue reconocido en Estados Unidos con una distinción que también han recibido expresidentes, premios Nobel y figuras internacionales.

Se trata de José Luis Nazar Irarrázabal, conocido por sus aportes a la Teletón y por la creación del programa "Inglés sin Barreras".

La ceremonia se realizó en Nueva York, donde Nazar y su esposa, la arqueóloga Kathleen Martínez, recibieron la Medalla de Honor Ellis Island por sus aportes como inmigrantes.

El reconocimiento es entregado cada año por la Ellis Island Honors Society (EIHS) a personas que han destacado en áreas como educación, filantropía, salud, artes y servicio público.

La historia de José Luis Nazar

En la edición 2026 del galardón fueron distinguidas 76 personas. Entre ellas estuvieron el CEO de Mercedes-Benz, Ola Källeniusla, la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, el Premio Nobel de Química 2025, profesor Omar Yaghi, y el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo.

Según explicó la organización, Nazar fue reconocido por "un compromiso de toda la vida con la innovación, la educación y el legado cultural", además de sus donaciones a más de 70 fundaciones.

El empresario relató parte de su historia de vida y recordó su llegada a Estados Unidos.

Recordó que durmió en una banca de un parque y trabajó lavando platos y cortando lechugas, aunque fue despedido de ambos empleos antes de comenzar a vender cursos de inglés puerta a puerta.

Fue durante esa experiencia que se detectó las principales barreras para los inmigrantes hispanohablantes a la hora de aprender inglés y explicó cómo surgió "Inglés sin Barreras", un programa multimedia orientado a la comunidad latina y basado en una enseñanza práctica del idioma, sin enfocarse en la gramática tradicional.

Sus aportes y vínculo con Chile

Nazar abrió su primer negocio en un bazar de calle Irarrázabal, en Santiago. A los 23 años viajó a Estados Unidos con 300 dólares en el bolsillo.

Años después y trás su éxito con "Inglés sin barreras" vendió la empresa por más de mil millones de dólares, para dedicarse al sector inmobiliario y ser dueño de una de las cavas de vino más importantes de California.

Actualmente, mantiene un vínculo constante con Chile y con la Teletón. Según contó, comenzó colaborando desde el público y luego realizó importantes donaciones a la campaña solidaria, entre las que destaca un aporte de 2 millones de dólares en 2008.

"A mí me llega al corazón donar todos los años para los niños con discapacidad de Chile", afirmó.

Por su parte, Kathleen Martínez también fue distinguida por su trayectoria como arqueóloga y por su investigación sobre el lugar donde estaría enterrada Cleopatra.

En 2005 viajó a Egipto para desarrollar esa búsqueda y, según la publicación, durante dos décadas recuperó más de 2.600 objetos vinculados al período histórico.

La ceremonia se desarrolló en la Gran Sala de Ellis Island, recinto por donde pasaron millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. Los nombres de los galardonados quedan inscritos en el Registro del Congreso estadounidense con reconocimiento oficial del Senado y la Cámara de Representantes.

Todo sobre Nacional