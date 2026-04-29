29 abr. 2026 - 16:00 hrs.

Teletón es una de las iniciativas de recaudación de fondos con fines benéficos más importantes del país. El propósito es atender a personas con algún tipo de situación de discapacidad.

No todas las afecciones pueden ser atendidas por medio de esta institución, pues tiene su norte específico en cuanto a las patologías y las edades de los beneficiarios.

Según su sitio web oficial, hay instituciones designadas en las zonas norte, centro y sur del país para brindar información y asesoría detalladas sobre esta diligencia.

¿Quiénes pueden ser atendidos en Teletón?

De acuerdo a la norma vigente, hay dos grupos que pueden ser atendidos en Teletón.



El primero es de personas con discapacidad motora o discapacidad de origen neuro-músculo-esquelética. Pueden ser niños, niñas y jóvenes.

El segundo grupo está integrado por las personas que cumplen con los requisitos etarios, que se instauran hasta 20 años cuando la discapacidad es de nacimiento y hasta los 24 años cuando es adquirida.

En cuanto a los pacientes extranjeros, sí es posible que sean atendidos en Teletón, pero se piden los mismos requisitos que para los nacionales, además de contar con residencia temporaria o permanencia definitiva en Chile.

¿Cómo lograr acceso a Teletón?

Para solicitar el ingreso a Teletón, es necesario seguir una serie de pasos, entre los cuales figuran:

Solicitar derivación médica: Es necesario tener interconsulta médica que indique un tratamiento de rehabilitación en Teletón.

Es necesario tener interconsulta médica que indique un tratamiento de rehabilitación en Teletón. Presentar certificados: Se debe presentar un Certificado de Nacimiento, emitido por el Registro Civil, sea presencial o digital.

Se debe presentar un Certificado de Nacimiento, emitido por el Registro Civil, sea presencial o digital. Enviar antecedentes del caso: Se requiere enviar los antecedentes al correo admisionsantiago@teleton.cl o entregarlos de forma directa en el instituto más cercano.

Hay muchos diagnósticos que se tratan en esta institución, entre los cuales se encuentran parálisis cerebral, lesión medular, enfermedades neuromusculares, neuropatías, atrofia muscular espinal, daño cerebral adquirido, artritis idiopática juvenil y distrofias.

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