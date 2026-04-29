Liberan a empresario ferretero secuestrado hace una semana: Cuatro detenidos por el caso estaban presos desde hace cuatro días

29 abr. 2026 - 08:21 hrs.

El empresario Jorge Vera Fierro, de 84 años, fue encontrado esta mañana con vida en la comuna de Colina, una semana después de ser secuestrado en San Miguel. Lo que no se había informado hasta ahora: La Fiscalía ECOH y la PDI ya tenían a cuatro detenidos desde hace cuatro días.

La información fue reservada para proteger las negociaciones que estaban en curso.

A las 06:08 horas de este miércoles, una persona llamó al 133 para reportar un vehículo en llamas en el cruce de Santa Teresa con Quilapilún. Al llegar al lugar, Carabineros constató el auto completamente quemado y encontró al costado al propio Vera, quien les indicó que había sido secuestrado por sujetos de nacionalidad colombiana y venezolana. Estaba consciente, pero confundido. Recibió primeros auxilios en el lugar.

La noche anterior, la Fiscalía y los negociadores de la BIPE Antisecuestros de la PDI habían cambiado la estrategia de negociación, decisión que fue coordinada con la familia del empresario. Si se pagó rescate y por cuánto, es algo que las autoridades aún no han confirmado.

Lo que sí se sabe es que la investigación avanzó en paralelo: la Fiscalía ECOH y la PDI lograron ubicar el primer lugar donde Vera estuvo cautivo, lo que permitió identificar y detener a parte de los involucrados.

Los cuatro imputados llevan cuatro días bajo arresto, aunque la información recién se hace pública ahora.

Vera, de 84 años, es empresario ferretero y ligado al mundo de la hípica. Es insulinodependiente, condición que mantuvo en alerta máxima a su familia durante toda la semana de cautiverio.