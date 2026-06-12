Empresa tecnológica chilena busca recaudar mas de US$23 millones con su salida a la bolsa en EEUU

12 jun. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía nacional Ticketplus continua su proceso de apertura a la bolsa en Estados Unidos definiendo ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el número de acciones que ofrecerá y el rango de precio previsto para su oferta pública inicial.

La empresa, que tiene su sede operativa en Santiago, busca cotizar en el Nasdaq Capital Market, índice que concentra algunas de las mayores empresas de tecnología.

Según detalló mediante un comunicado, ofrece 1.786.000 acciones ordinarias en un rango de precio previsto de entre US$13,00 y US$15,00 por acción, con lo que podrían recaudar entre US$23 millones y US$26 millones.

Detalles de la propuesta

Junto con los antecedentes financieros de la oferta, la compañía informó la conformación de un directorio de cinco integrantes.

Tres de ellos serán directores independientes bajo la Nasdaq Listing Rule: Christopher Gardner, fundador y exdirector ejecutivo de Gardner Rich & Co.; Tania Sutin, directora sectorial de INACAP y miembro del directorio de Fundación Kodea; y Richard Ingrassia, profesor adjunto de Finanzas del College of Charleston y especialista en mercados de capitales.

A ellos se sumarán el fundador y director ejecutivo de la compañía, Chien-Fu Chen, junto al presidente de directorio y accionista mayoritario, Yethro Dinamarca.

La firma indicó además que Roth Capital Partners, Bancroft Capital y MDB Capital actuarán como colocadores de la oferta.

Ticketplus fue fundada en 2014. Además de Chile, la empresa mantiene presencia en 10 países de América Latina y también en Estados Unidos, con una plataforma tecnológica enfocada en la industria del entretenimiento en vivo.