Caso influencer mexicano: Detienen a un adolescente involucrado en robo de sus pertenencias en Valparaíso

16 may. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, Carabineros informó sobre la detención de un adolescente involucrado en el robo al influencer mexicano Patricio Ramírez, quien reportó la sustracción de equipos fotográficos y discos duros con material de sus viajes por Latinoamérica mientras se encontraba en la ciudad de Valparaíso.

Adolescente detenido por robo a influencer

A través de una declaración pública, el teniente Felipe Cortés, del Departamento OS-9, explicó que se logró "la detención de un adolescente de 16 años de edad por el delito de receptación de especies en el marco de un procedimiento desarrollado en la comuna de Viña del Mar".

"La diligencia se originó a raíz de un robo ocurrido en la comuna de Valparaíso y que afectó a un ciudadano de nacionalidad mexicana", agregó.

Por último, detalló que "gracias a las diligencias investigativas se logró identificar al imputado y lograr recuperar dos discos duros que mantenían información relevante para la víctima; de este modo, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público".

Influencer recuperó dos de sus discos duros

Previamente, Ramírez ya había anunciado la recuperación de dos de los cuatro discos duros que le robaron el pasado miércoles 13 de mayo al quebrar los vidrios de su vehículo en el sector de Caleta Portales.

Según contó en su cuenta (@patoramz_), a los pocos días del robo recibió correos de personas que supuestamente habían comprado sus equipos. Uno de estos aseguraba ser un universitario que le pidió dinero para recuperar sus pertenencias, solicitando además no involucrar a la policía.

Tras comprobar que los discos eran suyos, dijo que "llegamos al acuerdo de cierto precio" y se coordinaron para reunirse a realizar el intercambio, finalmente por dos de ellos.

Sin embargo, el caso ya había tomado notoriedad pública, por lo que el intercambio estuvo a punto de fracasar. Finalmente, Ramírez contó con apoyo de personal de seguridad y del OS-9 durante la entrega, en la cual pudo recuperar dos de sus discos duros.

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