Angélica Sepúlveda confirma que se casará con su galán turco: "Todo va fluyendo en armonía"

30 en. 2026 - 15:11 hrs.

La exchica reality, Angélica Sepúlveda, anunció por medio de sus redes sociales que se casará con su pareja, el galán turco Gürsel Saglam.

La exparticipante de "¿Volverías con tu ex?" de Mega decidió abrir su corazón con una publicación en Instagram, donde explicó la decisión del importante paso que dará con su pareja.

"Todo va fluyendo en armonía"

En las imágenes compartidas, Sepúlveda y Saglam aparecen juntos durante un viaje y, además, mostró el papel que comprueba que ya tienen fecha para casarse. "Y si, es verdad, tenemos fecha para casarnos", partió.

"Yo soy entera cuática con el tema de la numerología, energía, luna, planetas, Ho'oponopono, colores, estrellas..., así que lo más difícil fue elegir la fecha para el casorio, pero ya está, es puro newen y todo va fluyendo en armonía y calidez mágica", mencionó.

La ex chica reality confirmó que el plan era otro y tuvieron que cambiarlo: "Quise contarles antes, pero la mamá de Gürsel, que falleció recién, y la tragedia causada por los incendios en nuestro país me hicieron ser prudente y empática por tanto dolor que se respira entre todos".

Revisa el anuncio de Angélica Sepúlveda: