Antonella Ríos y Sergio Rojas protagonizan acalorado encontrón por pareja de la actriz: Abandonó programa casi llorando

30 en. 2026 - 00:30 hrs.

Una incómoda situación protagonizaron Sergio Rojas y Antonella Ríos, panelistas del programa de farándula Que Te Lo Digo, de Zona Latina, luego de verse envueltos en una discusión que incluso provocó que la actriz abandonara el estudio.

Fue en el capítulo de este jueves cuando se abordó la tragedia provocada por los incendios forestales en la región de Biobío, instancia en la que Rojas aprovechó de comentar que hace algunos días había viajado a colaborar con la zona sur.

En ese contexto, el periodista contó que una de las personas que lo acompañó fue la actual pareja de Ríos, un hombre alejado del mundo del espectáculo, quien en la ocasión le habría pedido el número de teléfono a una de las voluntarias que trabaja en la emergencia.

Antonella mencionó que "casi me ponen los cuernos en Concepción, porque Sergio me dijo algo que no me gustó nada. Dice que la niña que fue allá, se pasó el rollo que él la estaba joteando", a lo que Sergio replicó que "él le pidió el teléfono y es raro igual, ella sabiendo que era tu pololo, se sintió un tanto extrañada, porque si el pololo de Antonella le pide el teléfono a otra, sospeche".

"Ojalá que la ayuda no sea meterse en la cama"

"Y no puede ser para ayudar, tiene que ser para cagarme, esa es la métrica", le respondió la actriz, a lo que el comunicador expuso: "ojalá que la ayuda no sea meterse en la cama, mijita por favor".

Minutos después, visiblemente afectada, Ríos expresó que "me parece mala leche decir eso sin saber qué pasó porque genera en mí una ansiedad y una huea incómoda que no quiero vivirla. ¿No será que ella se pasó el rollo? Yo conozco quién es él y entiendo desde dónde lo dijo. Ahora si me caga, será el tiempo el que lo dirá, pero no me quiero amargar antes de tiempo. Él es bonachón, como buena gente".

"No opinaré sobre ese tema porque para mí hay cosas que la buena gente no hace, pero bueno (...) yo en todos los vaticinios que he hecho sobre los hombres, he tenido súper buen ojo", arremetió Rojas en tono de broma.

Minutos después, el programa se fue a una pausa comercial y Antonella no regresó de inmediato, aunque reapareció al final del espacio explicando que "tuve un problema, lo fui a resolver".

Todo sobre Famosos chilenos