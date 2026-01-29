Será su octavo hijo: Marc Anthony anunció que se convertirá nuevamente en padre

29 en. 2026 - 19:15 hrs.

Durante la celebración de aniversario de su matrimonio, Marc Anthony compartió en redes sociales que se convertirá en padre por octava vez.

Junto a su pareja, la ex Miss Universo paraguaya Nadia Ferreira, pusieron fin a los rumores que habían circulado hace algunos días.

El festejo de Marc Anthony

A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó una foto en donde se puede ver la mano de su primer hijo junto a Ferreira, la mano de la modelo y la de él sobre el vientre.

"¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió.

Lele Pons, David Beckham, Prince Royce y Luis Fonsi fueron algunos de los cercanos que comentaron en la foto, felicitando y entregando buenos deseos para la pareja.

Revisa la foto: