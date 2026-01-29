Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Actualiza

Será su octavo hijo: Marc Anthony anunció que se convertirá nuevamente en padre

Durante la celebración de aniversario de su matrimonio, Marc Anthony compartió en redes sociales que se convertirá en padre por octava vez.

Junto a su pareja, la ex Miss Universo paraguaya Nadia Ferreira, pusieron fin a los rumores que habían circulado hace algunos días.

Lo más visto de Tendencias

El festejo de Marc Anthony

A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó una foto en donde se puede ver la mano de su primer hijo junto a Ferreira, la mano de la modelo y la de él sobre el vientre.

Ir a la siguiente nota

"¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió.

Lele Pons, David Beckham, Prince Royce y Luis Fonsi fueron algunos de los cercanos que comentaron en la foto, felicitando y entregando buenos deseos para la pareja.

Revisa la foto:

Leer más de