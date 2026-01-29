El antes y después de Julia Fernandes tras procedimiento estético en su rostro: Recibió críticas por usar filtros

29 en. 2026 - 18:05 hrs.

A través de sus redes sociales, Julia Fernandes mostró el cambio que tuvo en su rostro luego de someterse a una cirugía estética.

Al compartir los resultados del procedimiento, la modelo brasileña fue duramente criticada por seguidores e internautas tras usar filtros y maquillaje para mostrar su rostro operado.

En el registro que subió, se puede ver el procedimiento al que se sometió, el que la misma doctora que se encargó de la cirugía detalló como el procedimiento donde usan el "famoso espermio de salmón"

"Deberías mostrar los cambios sin maquillaje"

En su cuenta de Instagram se puede ver la comparativa del antes y después de la cirugía estética. "Esto no duele prácticamente nada y el procedimiento es rápido, cómodo y seguro", aseguró en el reel.

Al hacer el juego con la cámara del "antes" del procedimiento, estaba sin maquillaje, pero al mostrar el "después", tuvo que enfrentar las críticas por supuestamente usar filtro y maquillaje, no dejando ver el cambio real.

"Deberías mostrar los cambios, sin maquillaje ni filtros", "doctora que los resultados se muestren sin maquillaje ni filtros, muestren la realidad por favor", "deberías mostrar los cambios sin maquillaje, tal cual eres", comentaron en la publicación.

Revisa el video de la cirugía: