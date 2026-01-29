Causó carcajadas de la madre: El exabrupto de la bebé de Ignacia Antonia durante una transmisión en vivo
- Por Miguel Aburto
A través de sus redes sociales, Ignacia Antonia compartió un divertido momento que vivió junto a su hija Amelia durante una transmisión en vivo de TikTok.
Mediante sus historias de Instagram, la influencer publicó un clip del live que hizo el pasado 12 de enero, cuando estaba conversando junto a sus seguidores con su hija al lado, hasta que la bebé interrumpió el momento provocando las risas de su madre.
El divertido momento de Amelia
En una dinámica en la transmisión, estaba hablando de su pequeña hija Amelia cuando, en primera instancia, la bebé comenzó a quejarse.Ir a la siguiente nota
Segundos después se escuchó nuevamente, pero no fueron quejidos: Amelia había expulsado un gas y quedó grabado en el live de TikTok.
Inmediatamente, Ignacia Antonia reaccionó con humor y comenzó a reírse a carcajadas. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales.
Revisa el momento:
