Val Kilmer "vuelve" a la pantalla grande gracias a la inteligencia artificial en su último rol como actor

18 mar. 2026 - 17:01 hrs.

El actor Val Kilmer, fallecido en 2025, aparecerá en la película As Deep as the Grave a través de una recreación con inteligencia artificial, según informó Variety.

Kilmer fue contratado para el proyecto en 2020, pero su batalla contra el cáncer de garganta le impidió llegar al set de filmación.

La producción contó con el respaldo de su hija, Mercedes Kilmer, quien según Variety señaló que su padre "siempre miraba las tecnologías emergentes con optimismo, como una herramienta para ampliar las posibilidades de la narrativa", y que ese espíritu es lo que el equipo buscó honrar en la película.

El director y guionista Coerte Voorhees explicó a Variety que el rol fue diseñado específicamente para Kilmer, con vínculos a su herencia nativa americana y su relación con el suroeste de Estados Unidos. "Era el actor que quería para este papel", dijo.

"Su familia siguió diciéndonos lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería ser parte de esto. Eso me dio la confianza para seguir adelante, a pesar de que algunos podrían considerarlo controversial."

El caso reaviva el debate sobre el uso de la IA para recrear actores fallecidos, una práctica que genera posiciones encontradas en la industria del cine.

Todo sobre Famosos