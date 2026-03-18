Val Kilmer "vuelve" a la pantalla grande gracias a la inteligencia artificial en su último rol como actor
- Por Meganoticias
El actor Val Kilmer, fallecido en 2025, aparecerá en la película As Deep as the Grave a través de una recreación con inteligencia artificial, según informó Variety.
Kilmer fue contratado para el proyecto en 2020, pero su batalla contra el cáncer de garganta le impidió llegar al set de filmación.
La producción contó con el respaldo de su hija, Mercedes Kilmer, quien según Variety señaló que su padre "siempre miraba las tecnologías emergentes con optimismo, como una herramienta para ampliar las posibilidades de la narrativa", y que ese espíritu es lo que el equipo buscó honrar en la película.
El director y guionista Coerte Voorhees explicó a Variety que el rol fue diseñado específicamente para Kilmer, con vínculos a su herencia nativa americana y su relación con el suroeste de Estados Unidos. "Era el actor que quería para este papel", dijo.
"Su familia siguió diciéndonos lo importante que consideraban la película y que Val realmente quería ser parte de esto. Eso me dio la confianza para seguir adelante, a pesar de que algunos podrían considerarlo controversial."
El caso reaviva el debate sobre el uso de la IA para recrear actores fallecidos, una práctica que genera posiciones encontradas en la industria del cine.
Leer más de
Notas relacionadas
- Hasta un millón de pesos: Raquel Argandoña admite que ha pagado por información sobre infidelidad
- "¿Quiénes son? ¡No hablen de mi!": José Antonio Neme recibe a la icónica Moria Casán en el estudio de Mucho Gusto
- Revelan heredero secreto de Raffaella Carrà: Disputa por musical destapa hijo adoptivo y control de su legado