Comediante Lucho Miranda "la rompe" con su humor negro en Argentina: "Acá hay risas que no he escuchado en otros lados"

02 may. 2026 - 15:06 hrs.

"Es un escenario mítico y fui el primer comediante chileno con un show propio, así que estoy muy orgulloso de mi trabajo". Así describió el humorista Lucho Miranda la exitosa presentación que tuvo en el teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Y es que este hito no es para menos, ya que se trata de uno de los escenarios más importantes de Argentina, en donde se han presentado artistas de la talla de Charly García, Soda Stereo, Bob Dylan o Sandro.

El exitoso presente de Lucho Miranda en Argentina

"Me fue muy bien, la gente se rió de todos mis chistes y fue genial, una gran experiencia. Todo fue especial y la gente se puso de pie a aplaudir. Fue una noche muy bonita", le explicó el comediante al diario Las Últimas Noticias (LUN).

El artista, que se hizo conocido masivamente en el país tras su presentación en la Teletón 2021, se encuentra en el país trasandino con su show "Abriendo las manos", en referencia clara a la discapacidad que le impide realizar esta acción.

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Desde el año 2024, el chileno se ha presentado en varios lugares de Argentina, México, España, Perú, Colombia, Uruguay y Puerto Rico, pero el boom que está viviendo hoy al otro lado de la cordillera le ha dado la oportunidad de participar en podcasts o visitar el programa "Otro día perdido" de Mario Pergolini.

"Me han dado una recepción increíble, me tienen aprecio. Es el primer país donde actué y me permitió saber que mis chistes no solo funcionan en Chile", expuso sobre su especial relación con el público trasandino.

"Acá son cariñosos y disfrutan el espectáculo, se ponen de pie. No he tenido que cambiar mucho, pero tengo que cambiar algunas palabras", le reveló a LUN al explicar también que con su carrera internacional ha tenido que aprender a modular mejor.

En cuanto a las características de la audiencia argentina, Lucho explicó que "disfrutan mucho los chistes de humor negro. Acá hay risas que no he escuchado en otros lados (...) Hay chistes que cuando los dices en Chile escuchas un 'oooh' y luego los 'jajajá'. Acá en Argentina sientes que estalla de risa".

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