Alison Mandel reveló que estuvo a punto de ser parte de Mekano: "Ahí iba a estar yo"

29 en. 2026 - 16:45 hrs.

Durante la transmisión de su podcast, Alison Mandel develó que cuando trabajó en Mega, le ofrecieron ser parte del elenco del programa juvenil Mekano.

Fue su pareja, el comediante Pedro Ruminot, quien le consultó si algún productor o parte del programa le ofreció la posibilidad de entrar al espacio, y ella confirmó la invitación.

Alison Mandel y el coqueteo con Mekano

En una conversación en el programa de Fabuloso "Martes de Pololeo", el triunfador del Festival de Viña preguntó: "Y tú, cuando trabajabas en Mega y estaba Mekano, ¿cómo alguien de Mekano no dijo 'Oye tú, por qué no vienes?". "Sí me dijeron. Ahí iba a estar yo", confirmó Alison Mandel.

Desde la producción del podcast colocaron las clásicas canciones del espacio juvenil y la comediante comenzó a bailar. "No quise, yo dije: '¿Me vas a poner adelante a bailar o atrás con Cathy Barriga? Porque yo voy adelante", dijo.

Mandel transparentó que el rechazo a la invitación fue debido a que ella quería seguir actuando en teleseries, tal y como recordó Ruminot, cuando mencionó que actuó en Índigo: "Yo creía que me iban a contratar, de verdad, para teleseries (...) Estaba haciendo mi carrera yo".

Revisa el momento: