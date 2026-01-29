Vivi Rodrígues sorprende con cambio de look y se llena de elogios: "Te ves más bella y llenita luz"

29 en. 2026 - 14:16 hrs.

La bailarina Viví Rodrígues sorprendió a sus seguidores e internautas al compartir en sus redes sociales un cambio de look.

Y es que la exintegrante de Porto Seguro confió en el estilista Carlos Grosso para dar un nuevo aspecto a su pelo.

El nuevo look de Viví Rodrígues

Por medio de una colaboración en su cuenta de Instagram, el estilista y la bailarina compartieron un video para exhibir el antes y el después del proceso.

"Al final de la noche, Cenicienta se convierte en una calabaza, con Carlos Grasso nos convertimos en princesas!", escribió la exPorto Seguro, detallando el proceso que decidió hacer en su pelo.

"Hicimos babylights, para disimular las canas, creando un rubio perlado para mimetizar sin dañar. Amando mi fase rubia", añadió.

Los comentarios de sus seguidores la llenaron de elogios: "Me gusta cuando iluminas tu rostro! Te ves más bella, y llenita luz!!", "Qué lindo el color!!! Vivi más linda y Carlos el mejor", "Qué lindo quedó", "Como siempre tan tan bella que ilumina todo a su paso".

Mira el cambio de look de Viví Rodrígues: