Francoise Perrot vuelve a la televisión: Ahora es la "Dra. Pelambres" en programa de farándula

30 en. 2026 - 10:15 hrs.

Esta semana, la exintegrante de Mekano, Francoise Perrot, volvió a la televisión como panelista de farándula bajo el seudónimo de la "Dra. Pelambres".

La también exchica reality hace más de 16 años que está fuera del espectáculo nacional, luego de ser parte de "Pelotón Vip".

Su nuevo "alias" hace clara referencia a la exintegrante del programa juvenil de Mega, Nicole Pérez, quien interpretaba a la "Dra. Cahuín". Ahora, Perrot dice que es un personaje "totalmente renovado".

El regreso de Perrot a la televisión

La exintegrante de Mekano detalló que su llegada al Canal TVR se dio luego de participar como invitada: le propusieron una sección de farándula y ella aceptó.

"Quería indagar en cosas nuevas, que no fuera como lo que hice para atrás, como realities o programas juveniles. Quería ver esta nueva Fran, como resultaba" aseguró para LUN.

Aseguró que a pesar de usar un vestuario similar a la "Dra. Cahuín", la nueva "Dra. Pelambres" es "más suave, buena onda, liviana y respetuosa".

Perrot también recordó cuando estaba constantemente en la palestra del "cahuín", y mencionó que ahora es ella quien hablará de otros: "Quería estar alguna vez en mi vida al otro lado de la farándula. ¿Cuánto tiempo hablaron de mí?, al fin llegó el momento de hablar de otros", enfatizó.