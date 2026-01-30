Inversión estimada en 4.000 millones de dólares: Medio trasandino da cuenta cómo sería tren que cruzaría desde Argentina a Chile

30 en. 2026 - 15:28 hrs.

Entre 1910 y 1984, Chile y Argentina tuvieron el Ferrocarril Trasandino que conectaba Mendoza con Los Andes, sin embargo, por falta de financiamiento y aludes que destruyeron las vías, el servicio fue suspendido.

A más de 40 años de ello, ambos países buscan retomar una conexión, aunque solo sería un tren de carga, sino de transporte de pasajeros.

¿Cómo sería el tren que conectaría Chile con Argentina?

Según publicó el diario trasandino Clarín, el proyecto busca convertirse en un corredor bioceánico que conecte el océano Atlántico en Argentina, con el océano Pacífico en Chile.

Al otro lado de la cordillera plantean que Mendoza podría unirse con la región del Maule, para luego alcanzar puertos estratégicos chilenos, como Valparaíso o San Antonio.

El trayecto busca reducir la dependencia del transporte por camión o avión, y beneficiará principalmente a la economía argentina, que busca tener acceso a los mercados asiáticos, pero desde los puertos nacionales.

El plan es impulsado por el gobierno de Javier Milei y cuenta con el respaldo de autoridades provinciales del oeste argentino, aunque se estima una inversión sería de unos 4 mil millones de dólares.

