Estaba escuchando música fuerte mientras celebraba un cumpleaños y su vecino lo asesinó a tiros
¿Qué pasó?
Una celebración de cumpleaños en la localidad mendocina de Perdriel, Argentina, terminó en un hecho de sangre luego que un vecino se molestara por la música a alto volumen y asesinara a tiros a un hombre de 40 años.
Según informa Todo Noticias (TN), vecinos del sector alertaron a la policía tras escuchar múltiples disparos y encontrar un hombre herido en la intersección de las calles Costa Flores y Thames.
En la vivienda donde ocurrió el tiroteo se estaba desarrollando un cumpleaños, el cual fue interrumpido por las quejas de los vecinos que reportaron ruidos molestos y gritos.
La violencia de la discusión escaló rápidamente y terminó con los agresores disparando contra la casa e hiriendo a Gerardo Mauricio Giménez.
Personal de emergencias intentó estabilizar a la víctima y la trasladó al Hospital Central de Mendoza; sin embargo, allí solo se pudo constatar su muerte por un disparo en el pecho. Tras esto, la policía detuvo a un hombre de 26 años que transitaba con un cuchillo.
En el lugar de los hechos se recuperó evidencia balística de una pistola 9 mm y de una escopeta calibre 12.70 y además se descubrió que tanto víctima como victimario contaban con antecedentes policiales.
