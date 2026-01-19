¿Por qué en el océano Atlántico se ve una gran mancha café?

19 en. 2026 - 19:30 hrs.

No ha dejado indiferente a nadie. Imágenes satelitales y capturas en redes sociales dan cuenta de lo que es una gran mancha marrón sobre el océano Atlántico, formando una suerte de corredor visible entre la costa occidental de África y el continente americano.

Si bien para muchos esto puede ser sinónimo de preocupación, lo cierto es que entendidos en la materia ya tienen una respuesta clara.

La explicación al fenómeno

Se trata del llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, que corresponde una acumulación de algas marinas flotantes que viene siendo estudiada hace más de una década por organismos como la NASA.

Según esta misma entidad, este fenómeno aparece con mayor intensidad durante la primavera y el verano del hemisferio norte y está conformado por millones de toneladas de sargazo, una macroalga café que se desplaza impulsada por las corrientes oceánicas y los vientos.

Estimaciones recientes apuntan a que la biomasa de sargazo ha alcanzado cifras récord. En mayo de 2025, los cálculos situaron su volumen en alrededor de 28 millones de toneladas, superando marcas históricas registradas en años anteriores.

Además, de acuerdo con investigaciones más recientes de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad del Sur de Florida, señalan que en algunos relevamientos, el cinturón ha concentrado cerca de 13 millones de toneladas, una cantidad excepcional para determinadas épocas del año.

¿Qué es el sargazo?

Este corresponde a un grupo de algas cafés del género Sargassum que se distribuyen ampliamente en océanos tropicales y templados, tanto en aguas poco profundas como en el mar abierto. Mientras algunas especies crecen ancladas al fondo marino, otras flotan libremente gracias a pequeñas vesículas llenas de aire que les permiten mantenerse en la superficie, según National Geographic.

En condiciones naturales, este es fundamental para la vida marina, sirviendo de alimento, refugio y zona de reproducción para múltiples especies. Pero la llegada masiva a las costas se ha convertido en un desafío para los ecosistemas y condiciones humanas.

