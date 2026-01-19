Lo que se sabe de abogada argentina retenida en Brasil por racismo: Denuncias cruzadas de gestos obscenos y dichos de "mono"

19 en. 2026 - 12:48 hrs.

En un verdadero lío judicial es en el que se encuentra envuelta Agostina Paéz, una abogada argentina que se encuentra retenida en Brasil luego de haber efectuado gestos racistas en contra de ciudadanos locales.

El problema ocurrió en un bar de Río de Janeiro, donde la involucrada se encontraba con un grupo de amigas, cuando, según sus propias declaraciones, surgió una discusión al momento de retirarse del lugar.

"Pagamos la entrada y todo lo que consumimos. Cuando estábamos por salir, nos retienen y nos dicen que con la pulsera había cosas que no habíamos pagado. Nosotras habíamos pagado todo en el momento. Tengo los comprobantes, con los horarios y todo", aseguró la joven en diálogo con el diario El Liberal.

Es en ese momento que la mujer asegura haber recibido gestos obscenos por parte del personal del local, a lo que respondió con los cuestionables hechos, que fueron acompañados con la palabra "mono". Esto fue captado por las cámaras de seguridad, que sirvieron como método de prueba para realizar la denuncia.

Con esos antecedentes, la justicia dirimió solicitar medidas cautelares para garantizar el avance de la investigación. Como consecuencia, a la acusada le retuvieron el pasaporte y se le ordenó usar una tobillera electrónica. Además de la prohibición de salir del país.

"Ahora estoy encerrada en un departamento porque sé que en todos los medios brasileros está mi cara, mi nombre", confesó.

Esto generó que recibiera un sinfín de amenazas que la mantienen, según sus palabras, "muerta de miedo".

Consulado argentino recibirá a mujer

El tema ha escalado tanto que ha tomado preocupación en Argentina. En ese sentido, el consulado de Argentina recibirá a Agostina para "hablar de su situación y ver las vías para poder asistirla", dijeron desde la entidad a La Nación.

"Los consulados están para asistir a todos los argentinos que se encuentren en el exterior y tengan un inconveniente", dijeron desde esa entidad al medio anteriormente citado.