El tenis está de luto: Falleció el destacado periodista Guillermo Salatino

17 en. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

El periodismo deportivo argentino perdió este sábado a una de sus figuras más reconocidas: Guillermo Salatino falleció a los 80 años tras sufrir un paro cardíaco.

La Asociación Argentina de Tenis comunicó la noticia y le dedicó un mensaje en redes sociales: “Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo”.

Su aporte fue clave para la masificación del tenis en Argentina y en el mundo. Formado en el Círculo de Periodistas Deportivos, donde se graduó en 1978, trabajó en medios como Radio Continental, Mitre y La Red.

A lo largo de su carrera cubrió los principales torneos internacionales, lo que le valió el premio Ron Bookman Media Excellence en los ATP World Tour Awards 2017, convirtiéndose en el primer latinoamericano en recibirlo. Ya en 1997 la WTA lo había distinguido como “Periodista del Año”.

Todo sobre Argentina