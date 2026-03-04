Conducía ebrio y con orden de detención: Hombre fue arrestado tras huir de fiscalización en Peñalolén

04 mar. 2026 - 02:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido por Carabineros la noche de este martes en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, luego de evadir un control policial. El individuo mantenía una orden de detención vigente y se encontraba incumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Según información preliminar entregada por la autoridad policial, el procedimiento se inició cerca de las 23:30 horas en las inmediaciones del Parque Quebrada de Macul, cuando personal policial se disponía a fiscalizar al conductor de un vehículo.

En ese momento, el sujeto huyó por avenida Los Presidentes, lo que dio inicio a un patrullaje por parte de un contingente policial en el sector para ubicarlo. El seguimiento se extendió por distintas calles del área.

Posteriormente, los funcionarios lograron localizar al individuo luego de que este colisionara con otro automovilista en la intersección de avenida Los Presidentes con Las Perdices.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor manejaba en estado de ebriedad al momento del accidente y registraba además una orden de detención vigente.

Tras ser aprehendido, el sujeto quedó a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público. Carabineros confirmó que, al momento de su detención, también se encontraba incumpliendo el arresto domiciliario nocturno vigente en su contra.