Hombres desnudos en la piscina y ruidos molestos: Jugador de Colo Colo podría se expulsado de condominio en La Florida

Un episodio ocurrido fuera de la cancha tiene al lateral de Colo Colo, Cristian Riquelme, en el centro de la controversia, a solo dos días de que el equipo cayera por la mínima en el Superclásico ante Universidad de Chile.

De acuerdo a información publicada por The Clinic, el jugador, quien no fue citado por el técnico Fernando Ortiz para el encuentro del domingo, protagonizó una situación en el condominio donde reside, en el sector de Alto Macul, comuna de La Florida.

Cerca de las 19:00 horas, Riquelme se encontraba junto a un grupo de amigos y se dirigió al jardín comunitario del recinto. En ese contexto, vecinos registraron que dos personas, aparentemente cercanas al futbolista, se lanzaron desnudas a la piscina en plena tarde.

Videos y decisión de la administración

La escena fue grabada por residentes del condominio AltaVista 2, lo que generó inquietud al interior de la comunidad. Según el citado medio, la administración revisó los registros de cámaras de seguridad y adoptó una determinación formal.

Con esos antecedentes, solicitarán el término del contrato de arriendo del inmueble donde vive el jugador. Además, se informó que se le cursará la multa máxima contemplada en el reglamento interno, equivalente a 5 UTM, medida sustentada en el artículo 15 del reglamento de copropiedad.

Antecedentes previos y reunión clave

Fuentes cercanas al condominio señalaron a al medio señalado que no sería la primera vez que el futbolista enfrenta conflictos con la comunidad, ya que anteriormente fue sancionado por ruidos molestos.

Durante la tarde está prevista una reunión entre la corredora, la administración y el jugador, instancia en la que se oficializará la solicitud de término de contrato de arriendo.

Desde Blanco y Negro, concesionaria que administra a Colo Colo, indicaron que no se referirán al tema, pese a que el medio intentó obtener una versión oficial tanto del club como del propio futbolista.