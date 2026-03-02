Muere "Pelé" Álvarez: Histórico exdelantero y multicampeón con Colo Colo

02 mar. 2026 - 17:00 hrs.

Este lunes se confirmó el fallecimiento de José Luis "Pelé" Álvarez, histórico delantero y multicampeón con Colo Colo, luego de arrastrar complicaciones de salud.

Según información preliminar, el exfutbolista había sido diagnosticado con un cáncer de hígado, falleciendo en las primeras horas de la mañana de esta jornada a los 65 años.

Fue campeón del Torneo Nacional y Copa Chile

Álvarez -apodado "Pelé" por sus compañeros de equipo- logró salir campéon en cuatro oportunidades con el Cacique.

Entre 1981 y 1983, el delantero alcanzó la gloria dos veces en el Torneo Nacional y repitió dicha hazaña en la Copa Chile.

José Luis "Pelé" Álvarez en Colo Colo

Pero no solo destacó por su nivel en los albos, ya que también vistió los colores de O'Higgins, La Calera y La Serena, entre otros clubes del fútbol nacional.

