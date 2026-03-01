La U se impone en el Superclásico con gol de Zaldivia

01 mar. 2026 - 20:26 hrs.

¿Qué pasó?

La fecha 5 de la Liga de Primera marcaba un hecho curioso: todos los equipos que no habían podido ganar en el torneo, lo hicieron: La Serena, Deportes Concepción, Palestino y Everton sumaron sus primeros tres puntos.

Faltaba uno: Universidad de Chile. Y la perspectiva no era favorable, puesto que debía doblegar a su clásico rival, Colo Colo, en el estadio Monumental.

Y lo hizo. La U mantuvo la tendencia de la fecha y se impuso 1-0 a los albos en un partido trabado, luchado, a ratos plano, pero que supo definir en el momento justo con una anotación del defensor Matías Zaldivia.

La presión alta del conjunto azul en el inicio del partido, incomodó a los albos que tuvieron que ir al choque en lugar de salir con rapidez. Así se forjó la tarjeta amarilla temprana para Arturo Vidal que lo condicionó. Sin embargo, la U se fue desgastando y ahí pudieron desplegarse más y mejor los volantes de Colo Colo.

Víctor Méndez tomó el bastión de la salida y Claudio Aquino empezó a enfrentar rivales cara a cara. No hubo, en todo caso, mucha acción salvo un par de remates que no incomodaron al arquero Gabriel Castellón.

La mejor jugada, la más clara en todo caso la tuvo la U con un pelotazo largo que pilló a la defensa local jugada en ataque. Vidal no pudo controlar y Juan Manuel Lucero quedó con amplio margen para convertir, pero el arquero Fernando de Paul lo esperó hasta el final y logró salvar el arco.

El 0-0 con el cual acabó el primer tiempo obligaba a replantear cosa de uno y otro lado. En el complemento, poco a poco el nerviosismo y el deseo de no equivocarse fue imponiéndose. Colo Colo tuvo más la pelota, pero no generó muchas ocasiones mientras que la U se concentró en un territorio y cada vez que un jugador de los suyos caía al suelo, alargaba para consumir minutos. Curiosamente, justo cuando la banca de los albos intentó modificar el partido con tres cambios, los visitantes dieron el golpe.

A los 70’, un tiro libre largo fue bajado al área de Colo Colo por Juan Manuel Lucero y la pelota quedó en tierra de nadie hasta que apareció Matías Zaldivia para rematar bajo y vencer a De Paul.

Colo Colo, obviamente se desesperó. Sumó y sumó delanteros, pero de nada sirvió.

La U se llevó su primer botín del lugar que más le gusta.

