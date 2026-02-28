Pérdidas ascienden a $2 mil millones: Voraz incendio en Curauma golpea al Team Chile de remo

28 feb. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un durísimo golpe recibió este sábado el Team Chile, luego de que un voraz incendio consumiera casi por completo las dependencias del Centro de Entrenamiento Olímpico ubicado en el sector de Curauma, en Valparaíso.

Bomberos concurrió hasta el recinto aledaño al Tranque La Luz para extinguir el fuego que terminó destruyendo palas y botes de los equipos nacionales de remo y canotaje.

En concreto, fueron tres los galpones afectados que quedaron con pérdida total, tal como confirmó el propio Team Chile en sus redes sociales, que además aclaró que las llamas no causaron daños humanos.

"Desde el punto de vista deportivo, hemos contactado a las autoridades de Gobierno para solicitar su colaboración en la búsqueda de soluciones y que esta situación no afecte la planificación deportiva de nuestros atletas", indicaron en un comunicado.

Por su parte, la futura ministra de Deportes, Natalia Duco, lamentó lo ocurrido y señaló en su cuenta de X que "las pérdidas, cercanas a $2 mil millones, golpean a nuestros deportistas y su preparación, por lo que los acompañaremos y trabajaremos para su pronta recuperación".